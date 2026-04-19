Инфекция, "пожирающая плоть": женщину заразили во время кесарева сечения

женщину заразили во время кесарева сечения

Реклама

Во время рождения ребенка женщина заразилась опасной инфекцией. Это произошло в момент кесарева сечения. Ситуация произошла в Великобритании.

Историей Келли Симмонс из Норфолка поделились Unilad.

Заразили инфекцией во время кесарева сечения: история британки

Келли Симмонс родила ребенка в 2009 году. Во время родов она заразилась инфекцией, которая начала «пожирать плоть». Женщина оказалась в кресле колесном после родов на девять лет.

Реклама

Заболевание называлось «некротический фасциит». Оно крайне редкое и очень опасное. Это вид инфекции, который поражает глубокие слои кожи и подкожной клетчатки и разрушает оболочки мышц. Часто эту инфекцию называют «поедающей плоть», ведь она приводит к быстрому отмиранию тканей, сепсису.

Некротический фасциит имеет высокие показатели смертности от 20% до 80% случаев. Если срочно не приступить к лечению, риски погибнуть стремительно растут.

Жизнь женщины стремительно изменилась после заражения. После кесарева сечения у нее повторно открылась рана. Она могла разъесть швы, которые врачи планировали наложить. Но пришлось оставить женщину в больнице.

Врачи смогли остановить инфекцию с помощью стероидов. 44-летняя женщина была вынуждена пользоваться креслом колесным и не могла работать.

Реклама

Кесарево сечение делали всего на шестом месяце беременности.

Когда сыну исполнилось 16 лет, женщина смогла больше рассказать об инфекции.

«Меня срочно доставили в больницу. Врачи дали мне антибиотики, но они не помогли. Мой желудок начал раскрываться из стороны в сторону», — поделилась Келли Симмонс.

Когда врачи и пациентка узнали диагноз, Келли очень испугалась, что потеряет конечности. Через две недели после операции у женщины начал сильно сочиться гной. Ей пришлось вернуться в больницу.

Реклама

Келли вспомнила, что во время операции врачи обнаружили, что инструменты были плохо простерилизованы, но продолжили работу. Так случилось заражение. Первые три месяца женщина не могла видеть сына, потому что жила в больнице.

«Врачи не могли зашить рану, потому что некротический фасциит просто разъел бы швы».

Позже Келли отправили домой с гигиенической прокладкой на животе, которая должна была впитывать гной. Рана зажила без швов за год. Так как женщина долгое время пролежала в постели, ее мышцы ослабли, на животе развилась грыжа. После удаления грыжи у Келли развилось заболевание, вызывающее язвы.

Язвы инфицировались и произошел сепсис. Врачи прогнозировали женщине 12 часов жизни. После трех месяцев в больнице новый вызов удалось преодолеть.

Реклама

Она даже смогла начать ходить. К сожалению, это длилось недолго. Келли установили диагноз «функциональное неврологическое расстройство», в результате чего она снова оказалась в кресле колесном.

Как не подхватить инфекции в больницах

Чтобы не подхватить инфекции во время родов или плановых визитов в больницу, следите за такими правилами безопасности: