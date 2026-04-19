ТСН в социальных сетях

Здоровье
Инфекция, "пожирающая плоть": женщину заразили во время кесарева сечения

В Великобритании женщина заразилась опасной инфекцией во время кесарева сечения. Болезнь чуть не стоила ей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
женщину заразили во время кесарева сечения

женщину заразили во время кесарева сечения

Во время рождения ребенка женщина заразилась опасной инфекцией. Это произошло в момент кесарева сечения. Ситуация произошла в Великобритании.

Историей Келли Симмонс из Норфолка поделились Unilad.

Заразили инфекцией во время кесарева сечения: история британки

Келли Симмонс родила ребенка в 2009 году. Во время родов она заразилась инфекцией, которая начала «пожирать плоть». Женщина оказалась в кресле колесном после родов на девять лет.

Заболевание называлось «некротический фасциит». Оно крайне редкое и очень опасное. Это вид инфекции, который поражает глубокие слои кожи и подкожной клетчатки и разрушает оболочки мышц. Часто эту инфекцию называют «поедающей плоть», ведь она приводит к быстрому отмиранию тканей, сепсису.

Некротический фасциит имеет высокие показатели смертности от 20% до 80% случаев. Если срочно не приступить к лечению, риски погибнуть стремительно растут.

Жизнь женщины стремительно изменилась после заражения. После кесарева сечения у нее повторно открылась рана. Она могла разъесть швы, которые врачи планировали наложить. Но пришлось оставить женщину в больнице.

Врачи смогли остановить инфекцию с помощью стероидов. 44-летняя женщина была вынуждена пользоваться креслом колесным и не могла работать.

Кесарево сечение делали всего на шестом месяце беременности.

Когда сыну исполнилось 16 лет, женщина смогла больше рассказать об инфекции.

«Меня срочно доставили в больницу. Врачи дали мне антибиотики, но они не помогли. Мой желудок начал раскрываться из стороны в сторону», — поделилась Келли Симмонс.

Когда врачи и пациентка узнали диагноз, Келли очень испугалась, что потеряет конечности. Через две недели после операции у женщины начал сильно сочиться гной. Ей пришлось вернуться в больницу.

Келли вспомнила, что во время операции врачи обнаружили, что инструменты были плохо простерилизованы, но продолжили работу. Так случилось заражение. Первые три месяца женщина не могла видеть сына, потому что жила в больнице.

«Врачи не могли зашить рану, потому что некротический фасциит просто разъел бы швы».

Позже Келли отправили домой с гигиенической прокладкой на животе, которая должна была впитывать гной. Рана зажила без швов за год. Так как женщина долгое время пролежала в постели, ее мышцы ослабли, на животе развилась грыжа. После удаления грыжи у Келли развилось заболевание, вызывающее язвы.

Язвы инфицировались и произошел сепсис. Врачи прогнозировали женщине 12 часов жизни. После трех месяцев в больнице новый вызов удалось преодолеть.

Она даже смогла начать ходить. К сожалению, это длилось недолго. Келли установили диагноз «функциональное неврологическое расстройство», в результате чего она снова оказалась в кресле колесном.

Как не подхватить инфекции в больницах

Чтобы не подхватить инфекции во время родов или плановых визитов в больницу, следите за такими правилами безопасности:

  • мойте руки каждый раз после контакта с поверхностями или людьми;

  • следите, чтобы врачи использовать одноразовые инструменты, расходники;

  • проверяйте, как врачи дезинфицируют инструменты и руки;

  • касайтесь кнопок в лифте и дверных ручек через антисептические салфетки;

  • не забывайте о масках;

  • обращайте внимание на все подозрительные симптомы после визитов в больницу.

408
Следующая публикация

