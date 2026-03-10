ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Здоровье
353
2 мин

Инсульт: что провоцирует смертельную болезнь и первые признаки

Инсульт — это критическое медицинское неотложное состояние. Он возникает, когда кровоснабжение мозга прекращается.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Инсульт является одной из ведущих причин смертности и инвалидности в мире / © Credits

Инсульт занимает второе место в перечне главных причин инвалидности и смерти в мире и Украине. По данным Минздрава, ежегодно в Украине происходит до 150 тысяч инсультов.

Инсульт — это нарушение кровообращения в головном мозге. Чаще может страдать среднемозговая артерия. Она питает кровью середину полушарий головного мозга.

Виды инсульта:

  • Ишемический — происходит закупорка сосудов головного мозга. Сосуд прекращает подачу кровотока и ткань мозга, которая питается сосудом, отмирает.

  • Геморрагический — происходит разрыв сосуда на фоне большого давления и кровоизлияние в головной мозг.

  • Лакунарный — нарушаются микрососуды с обеих сторон. Чаще это происходит на фоне инфекционной болезни.

  • Прединсультное состояние или микроинсульт — это когда возникают симптомы инсульта, но они регрессируют и проходят самостоятельно. Такие пациенты также нуждаются в госпитализации, ведь это состояние опасно и риск повторного инсульта увеличивается.

Что провоцирует болезнь

  • Артериальная гипертензия — главной причиной инсульта называют высокое давление. Постоянная перегрузка сосудов повреждает их, что может вызвать как ишемический, так и геморрагический инсульт.

  • Курение — табак делает сосуды более склонными к образованию тромбов.

  • Высокий уровень холестерина — это приводит к образованию бляшек в сосудах. Они могут перекрывать кровоток или отрываться, образуя эмболию.

  • Сахарный диабет — повышенный уровень глюкозы повреждает сосуды и нервную систему.

  • Ожирение и малоподвижный образ жизни — это увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Отсутствие физической активности ухудшает сосуды и способствует развитию гипертензии, диабета и высокого холестерина.

  • Алкоголь — повышает артериальное давление и может вызвать нарушение сердечного ритма.

  • Болезни сердца — аритмия, особенно фибрилляция предсердий, часто приводит к образованию тромбов, которые могут попасть в мозг.

Первые признаки инсульта:

  • внезапное нарушение РЕЧИ

  • внезапная асимметрия ЛИЦА

  • внезапное головокружение

  • внезапное ухудшение зрения

  • внезапная слабость или онемение

Ранее мы сообщали, какой продукт более эффективно поддерживает здоровье сердца и помогает контролировать уровень холестерина в крови.

