Инсульт: что провоцирует смертельную болезнь и первые признаки
Инсульт — это критическое медицинское неотложное состояние. Он возникает, когда кровоснабжение мозга прекращается.
Инсульт занимает второе место в перечне главных причин инвалидности и смерти в мире и Украине. По данным Минздрава, ежегодно в Украине происходит до 150 тысяч инсультов.
Инсульт — это нарушение кровообращения в головном мозге. Чаще может страдать среднемозговая артерия. Она питает кровью середину полушарий головного мозга.
Виды инсульта:
Ишемический — происходит закупорка сосудов головного мозга. Сосуд прекращает подачу кровотока и ткань мозга, которая питается сосудом, отмирает.
Геморрагический — происходит разрыв сосуда на фоне большого давления и кровоизлияние в головной мозг.
Лакунарный — нарушаются микрососуды с обеих сторон. Чаще это происходит на фоне инфекционной болезни.
Прединсультное состояние или микроинсульт — это когда возникают симптомы инсульта, но они регрессируют и проходят самостоятельно. Такие пациенты также нуждаются в госпитализации, ведь это состояние опасно и риск повторного инсульта увеличивается.
Что провоцирует болезнь
Артериальная гипертензия — главной причиной инсульта называют высокое давление. Постоянная перегрузка сосудов повреждает их, что может вызвать как ишемический, так и геморрагический инсульт.
Курение — табак делает сосуды более склонными к образованию тромбов.
Высокий уровень холестерина — это приводит к образованию бляшек в сосудах. Они могут перекрывать кровоток или отрываться, образуя эмболию.
Сахарный диабет — повышенный уровень глюкозы повреждает сосуды и нервную систему.
Ожирение и малоподвижный образ жизни — это увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Отсутствие физической активности ухудшает сосуды и способствует развитию гипертензии, диабета и высокого холестерина.
Алкоголь — повышает артериальное давление и может вызвать нарушение сердечного ритма.
Болезни сердца — аритмия, особенно фибрилляция предсердий, часто приводит к образованию тромбов, которые могут попасть в мозг.
Первые признаки инсульта:
внезапное нарушение РЕЧИ
внезапная асимметрия ЛИЦА
внезапное головокружение
внезапное ухудшение зрения
внезапная слабость или онемение
