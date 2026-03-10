Инсульт: что провоцирует смертельную болезнь и первые признаки

Инсульт является одной из ведущих причин смертности и инвалидности в мире / © Credits

Инсульт занимает второе место в перечне главных причин инвалидности и смерти в мире и Украине. По данным Минздрава, ежегодно в Украине происходит до 150 тысяч инсультов.

Инсульт — это нарушение кровообращения в головном мозге. Чаще может страдать среднемозговая артерия. Она питает кровью середину полушарий головного мозга.

Виды инсульта:

Ишемический — происходит закупорка сосудов головного мозга. Сосуд прекращает подачу кровотока и ткань мозга, которая питается сосудом, отмирает.

Геморрагический — происходит разрыв сосуда на фоне большого давления и кровоизлияние в головной мозг.

Лакунарный — нарушаются микрососуды с обеих сторон. Чаще это происходит на фоне инфекционной болезни.

Прединсультное состояние или микроинсульт — это когда возникают симптомы инсульта, но они регрессируют и проходят самостоятельно. Такие пациенты также нуждаются в госпитализации, ведь это состояние опасно и риск повторного инсульта увеличивается.

Что провоцирует болезнь

Артериальная гипертензия — главной причиной инсульта называют высокое давление. Постоянная перегрузка сосудов повреждает их, что может вызвать как ишемический, так и геморрагический инсульт.

Курение — табак делает сосуды более склонными к образованию тромбов.

Высокий уровень холестерина — это приводит к образованию бляшек в сосудах. Они могут перекрывать кровоток или отрываться, образуя эмболию.

Сахарный диабет — повышенный уровень глюкозы повреждает сосуды и нервную систему.

Ожирение и малоподвижный образ жизни — это увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Отсутствие физической активности ухудшает сосуды и способствует развитию гипертензии, диабета и высокого холестерина.

Алкоголь — повышает артериальное давление и может вызвать нарушение сердечного ритма.

Болезни сердца — аритмия, особенно фибрилляция предсердий, часто приводит к образованию тромбов, которые могут попасть в мозг.

Первые признаки инсульта:

внезапное нарушение РЕЧИ

внезапная асимметрия ЛИЦА

внезапное головокружение

внезапное ухудшение зрения

внезапная слабость или онемение

