Инсульт: как вовремя распознать незаметные симптомы и спасти жизнь

Симптомы инсульта

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Ежегодно в мире происходит почти 12 миллионов инсультов, а более 7 миллионов умирают от их последствий. По данным Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здоровья, в Украине ежегодно регистрируется около 130 тысяч случаев этой сосудистой катастрофы.

Каждый год 29 октября отмечают Всемирный день борьбы с инсультом — напоминание о том, что эта сосудистая катастрофа остается одной из главных причин инвалидности и смертности в мире, а знание ее первых симптомов способно спасти чью-то жизнь.

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При инсульте каждая минута имеет решающее значение. Понимание первых симптомов, знание современных алгоритмов диагностики и правильные первоочередные действия до приезда скорой помощи способны сохранить человеку жизнь и предотвратить тяжелую инвалидность.

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Что происходит в мозге во время инсульта

Головной мозг составляет всего около 2% от общей массы тела человека, однако он потребляет более 20% всей крови, которую перекачивает сердце. Когда снабжение кислорода и питательных веществ внезапно прекращается, клетки мозга начинают массово погибать.

Медики выделяют два основных типа этой патологии:

Ишемический инсульт. На него приходится около 85% всех случаев в Украине. Он возникает тогда, когда мозговой сосуд закупоривает тромб или атеросклеротическую бляшку.

Геморрагический инсульт. Составляет около 15% случаев и происходит из-за разрыва сосуда, вследствие чего кровь выливается непосредственно в ткани мозга или под его оболочки.

Драгоценное «терапевтическое окно»: сколько времени

Для большинства клеток головного мозга необратимые изменения начинаются уже через 4,5 часа с момента нарушения кровотока. Именно этот промежуток медики называют терапевтическим окном.

Если пациента доставляют в профильный стационар в течение этого времени при ишемическом инсульте, врачи могут применить тромболизис — медикаментозное растворение тромба. Если заблокирована большая артерия, выполняют механическую тромбэктомию — хирургическое удаление тромба с помощью катетера, который вводят через артерию на бедре или руке.

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Чем раньше начато лечение, тем выше шансы на полное восстановление. Как показывают исследования:

Начало тромболизиса в первые 3 часа увеличивает шансы возвратиться к настоящей жизни без инвалидности на 75%.

Начало процедуры между 3 и 4,5 часа увеличивает эти шансы только на 26%.

У некоторых пациентов, благодаря развитой сетке обходных сосудов (колотералей), окно для проведения тромбэктомии может расширяться до 24 часов. Наличие такого запаса времени врачи определяют с помощью срочной компьютерной или магнитно-резонансной томографии.

При геморрагическом инсульте первые сутки также являются критическими, главная задача медиков — медикаментозно снизить артериальное давление, чтобы остановить кровоизлияние, и решить вопрос нейрохирургического удаления гематомы.

По данным НСЗУ, в Украине лечение острого инсульта полностью безвозмездно для пациентов. Помощь оказывают 176 больниц по всей стране, имеющих соответствующий договор по специальному медицинскому пакету.

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Классическая система FAST для проверки признаков инсульта иногда подводит

Долгое время самым популярным международным стандартом для быстрой проверки признаков инсульта была система FAST (Face — лицо, Arm — рука, Speech — язык, Time — время). Она действительно помогает легко запомнить и выявить наиболее типичные проявления крушения, однако имеет весомый недостаток — оставляет без внимания целый пласт менее очевидных, но не менее опасных симптомов.

Исследование ученых Университета Кентукки доказало, что более 14% пациентов с подтвержденным инсультом не имели ни одного из признаков из классического перечня FAST. Однако, когда к этой проверке добавили оценку равновесия и зрения, доля пропущенных случаев сократилась почти втрое — до 4,4%. Вот поэтому от устаревшего подхода отходят в пользу более чётких алгоритмов.

Украинский алгоритм «МОЗГ»: распознаем скрытые симптомы

Для повышения точности диагностики Министерство здравоохранения Украины и Центр общественного здоровья рекомендуют запомнить мнемоническое слово МОЗГ, где каждая буква обозначает конкретный внезапный симптом:

М — Вещание. Возникает внезапная нечеткость, смазанность или сбивчивость речи. Человек не может произнести простые слова или перестает понимать обращенный к нему язык.

О — Лицо. Возникает асимметрия рис. Один угол рта или веки опускаются, улыбка становится неровной или кривой.

З — Головокружение. Человек внезапно теряет равновесие, его начинает питать из стороны в сторону, появляется шаткая походка, резкая головная боль или потеря координации.

О — Глаза. Возникает внезапное двоение в глазах, частичная или полная потеря зрения на один или оба глаза, сужение поля зрения. Человек может перестать вписываться в дверные проемы или задевать предметы с одной стороны.

К — конечности. Возникает вдруг слабость или онемение в руке или ноге, чаще всего с одной стороны тела. Человеку трудно поднять обе руки или удержать предмет.

Многие ошибочно списывают начальные признаки на обычную усталость, забывчивость, неловкость или скачок артериального давления. Однако любое из этих изменений, которое возникло внезапно, требует немедленного вызова экстренной помощи.

Экспресс-проверка при подозрении на инсульт

Если вы заподозрили ухудшение состояния у человека рядом, попросите его выполнить четыре простых действия:

Улыбнуться. При инсульте улыбка будет асимметрична, один уголок губ останется опущенным. Сказать простое предложение. Например: «Сейчас солнечный день» или «Меня зовут Елена». Вещание будет смазанным, запинальным или человек вообще не поймет просьбу. Поднять две руки вверх. При слабости мышц одна рука будет непроизвольно опускаться или человек не сможет ее поднять совсем. Выдвинуть язык. При поражении мозга язык отклоняется в сторону или выглядит искривленным.

Пошаговый алгоритм первой помощи к приезду медиков

Появление одного из указанных симптомов является основанием для немедленных действий. Следует четко соблюдать такой порядок действий:

Немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112. Четко сообщите диспетчеру, что у человека есть подозрение на острый инсульт и перечислите выявленные симптомы. Зафиксировать точное время возникновения первых симптомов. Это важнейшая информация для врачей, от которой зависит возможность применения тромболизиса или тромбэктомии. Уложить человека и обеспечить покой. Больного следует уложить на бок или на спину с немного приподнятой головой и плечами (приблизительно на 30 градусов). Положение на боку безопаснее на случай рвоты. Обеспечить прилив свежего воздуха. Расстегните тесный воротник, ремень, снимите галстук и откройте окно. Не давать пищу, воду или любое лекарство. У пациента может быть скрыто нарушение глотания, в результате чего жидкость или таблетка попадут в дыхательные пути. Также запрещено давать препараты для резкого понижения давления без указания врача. Контролировать состояние до приезда медиков . Не оставляйте человека без присмотра, не разрешайте ему вставать или ходить. При потере сознания постоянно проверяйте наличие дыхания и пульса.

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