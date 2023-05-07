Интернет и потенциальный риск деменции: исследователи совершили потрясающее открытие

Интернет способен помочь уменьшить риск деменции — снижение памяти, внимания, способности принимать решения и других когнитивных функций.

Об этом говорится в новом исследовании с участием 18 тысяч человек.

Медики доказали, что регулярное использование Интернета может снизить риск деменции почти вдвое. Это происходит независимо от образования, пола или поколения.

Согласно исследованиям, использование Сети оказывает благоприятный эффект.

В издании Journal of the American Geriatrics Society отмечают, что 18 тыс. человек от 50 до почти 65 лет регулярно пользовались Интернетом.

Медики наблюдали за участниками и обнаружили, что регулярное использование Интернета уменьшает риск вдвое по сравнению с нерегулярным использованием Интернета. Образование, раса, пол или поколение добровольцев не имели значения.

"Участие в онлайн-деятельности может помочь сохранить когнитивный резерв, который в свою очередь компенсирует последствия старения мозга и снижает риск деменции", — отметила соавтор исследования доктора Вирджиния В. Чанг из Нью-Йоркского университета.

Однако исследователи добавляют, что необходимы дополнительные доказательства потенциальных негативных последствий чрезмерного использования Интернета.

Напомним, что деменция сейчас — одна из основных причин смерти в мире. Около 55 млн человек живут с этим заболеванием.

Читайте также: