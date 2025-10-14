Искусственный интеллект раскрыл секрет здорового кишечника

Овощи и фрукты / © Pixabay

Учёные впервые использовали искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы выяснить, как регулярность в питании влияет на микробиом. Исследование подтвердило: стабильность в питании важнее, чем временные периоды здорового питания.

Об этом сообщило издание New Atlas.

Исследователи проанализировали данные более тысячи участников программы Food & You, включая образцы кала. Результаты показали: решающее значение имеет не только состав рациона, но и постоянство здоровых привычек. По словам руководителя исследования, доцента Марселя Салате, потребление фруктов и овощей от случая к случаю не поможет — микробиота реагирует именно на стабильность.

Это первое исследование, которое дало научное подтверждение известному совету «пять порций фруктов и овощей в день» — рекомендации, которая до сих пор считалась скорее предположением, чем доказанным фактом.

Для сбора данных участники использовали приложение MyFoodRepo, которое на основе фото и штрих-кодов определяет продукты и автоматически фиксирует их в базе. Это позволило собрать точную информацию без привычных ошибок ручных опросов.

Американская команда исследователей сумела даже по микробному составу кала с точностью 85% определять, что именно ел человек. Такой подход, по мнению ученых, может помочь в создании индивидуальных планов питания, которые будут поддерживать здоровье кишечника.

Специалисты отмечают, что роль микробиома выходит далеко за пределы пищеварения — он влияет на обмен веществ, работу мозга и психическое здоровье.

Приложение EPFL уже используется в новых исследованиях — в частности, о влиянии пищевых добавок и когнитивных функций. Ученые предполагают, что некоторые добавки могут даже вредить микробиоте, и сейчас изучают этот вопрос подробнее.

