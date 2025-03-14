Исследование показало, что три чашки этого напитка в день могут предотвратить деменцию

Каждая чашка может снизить риск на 6 процентов.

Лишь три чашки одного распространенного горячего напитка могут предотвратить развитие деменции в будущем.

Об этом свидетельствует японское исследование, передает Unilad. И речь идет именно о зеленом чае.

Исследователи обнаружили, что люди пожилого возраста, регулярно употребляющие зеленый чай, имеют меньше поражений белого вещества головного мозга. Повреждения белого вещества головного мозга указывают на понижение когнитивных функций и развитие деменции.

Исследователи получили результаты, попросив почти 9000 взрослых заполнить анкету о потреблении напитков, а затем с помощью сканирования мозга проанализировать разницу в их мозге. Именно тогда они поняли, что три или более стаканов зеленого чая в день могут помочь предотвратить деменцию.

Но это не первый случай, когда зеленый чай связывают с такими вещами: мета-анализ 2022 года показал, что в целом риск развития деменции снижается на 6% на каждую чашку зеленого чая, которую вы выпиваете.

Зеленый чай, который заваривают из растения китайской камелии, употребляют уже более 5 000 лет, особенно в Восточной Азии. Богат антиоксидантами, такими как катехины, например, эпигаллокатехин галлат, напиток широко известен своими многочисленными преимуществами для здоровья. Его противовоспалительные и клеточные свойства также могут помочь уменьшить вероятность развития различных заболеваний, таких как рак, диабет, проблемы с сердцем, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, инсульты, проблемы с кишечником, костями и метаболические проблемы.

Исследование 2023 года показало, что выпивающие от двух до четырех чашек зеленого чая в день на 24% меньше подвержены инсульту.

Другое исследование, проведенное в лаборатории в 2010 году с использованием клеток животных, показало, что смесь зеленого чая, богатая антиоксидантами, защищает от гибели нервных клеток, связанной с деменцией и болезнью Альцгеймера.

Итак, кажется, что это почти эликсир жизни.

Однако диетолог Элисон Хорнби утверждает, что доказательства о пользе зеленого чая для здоровья не убедительны. Она сказала в Оксфордширском совете: "На Дальнем Востоке зеленый чай использовался как средство лечения различных заболеваний, от артрита до потери веса, а также как профилактическое средство от таких болезней, как рак, хотя доказательства для большинства из этих заболеваний слабы или отсутствуют. Однако, как социальный напиток, он кажется безопасным в умеренных количествах".

Напомним, нутрициологи назвали продукт, который полезнее овсянки. Он ускоряет метаболизм и чистит кишечник.

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