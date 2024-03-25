Исследования показали связь между всем известным состоянием и дефицитом витамина D: проверьте себя

Из-за дефицита витамина D в организме может происходить деформация костей, проявляющаяся сильной болью. Как правило, он проявляется у людей, редко выходящих на свежий воздух в солнечные дни. Улучшить самочувствие помогут витаминные добавки и прогулки.

Дефицит витамина D проявляется разными симптомами, однако последнее исследование доказало, что именно хроническая боль в пояснице является наиболее распространенной.

Ученые обнаружили связь между уровнем витамина D в организме и болями в спине. В исследовании приняли участие более 9000 пожилых женщин. Оказалось, что именно от такой боли чаще всего страдают люди, имеющие дефицит витамина D. В том числе боль может быть настолько сильной, что ограничивает или исключает возможность повседневной деятельности.

Также учеными было установлено, что недостаток этого вещества может уже через 2 месяца вызвать сильную боль в ногах, ребрах, суставах.

Ученые утверждают, что связь между "солнечным" витамином, особенно его дефицитом, и болью в опорно-двигательном аппарате, в частности в области шеи, была тщательно изучена. Также они установили, что от уровня вещества в организме зависит состояние мышц. Поэтому из-за дефицита витамина D могут возникать частые спазмы.

Врачи рассказали, что благодаря коррекции уровня витамина D можно вылечить или значительно улучшить состояние пациента из-за хронических болей в шее и спине, мышечных спазмов.

Читайте также: