Исследователи назвали день недели, в который чаще всего случаются серьезные сердечные приступы

Вероятность именно в этот день на 13% выше.

Исследования показали, что серьезные сердечные приступы чаще встречаются в понедельник, чем в любой другой день.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Анализ медицинской документации показывает, что вероятность сердечного приступа в первый день рабочей недели выше на 13%.

Исследователи говорят, что это, вероятно, связано с повышенным стрессом, поскольку давление рабочей жизни нарастает после расслабляющих выходных.

Врачи из Белфастского фонда здравоохранения и социального обеспечения и Королевского колледжа хирургов в Ирландии проанализировали данные 10528 пациентов на острове Ирландия. Они были госпитализированы в период с 2013 по 2018 год с наиболее серьезным типом сердечного приступа – инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМПST), возникающего при полной блокаде большой коронарной артерии.

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Исследователи обнаружили всплеск сердечных приступов с подъемом сегмента ST в начале рабочей недели, причем самый высокий уровень в понедельник.

Согласно выводам, представленным на конференции Британского сердечно-сосудистого общества (BCS) в Манчестере, показатели в воскресенье также были выше, чем ожидалось.

Ученые не смогли полностью объяснить феномен "голубого понедельника".

Предыдущие исследования, предполагающие, что сердечные приступы более вероятны в понедельник, обнаружили связь с циркадным ритмом — циклом сна или бодрствования организма.

Профессор Нилеш Самани сказал: "Это исследование дополняет данные о времени особо серьезных сердечных приступов, но теперь нам нужно выяснить, что именно в определенные дни недели делает их более вероятными. Это может помочь врачам лучше понять это смертельное заболевание, чтобы мы могли спасти больше жизней в будущем".

Напомним, 26-летняя женщина села на унитаз и сломала колено. Болезнь, которую у нее диагностировали, встречается с частотой один на миллион.

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