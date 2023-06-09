Исследователи назвали, какое количество алкоголя может увеличить риск более 60 заболеваний

В исследовании приняли участие более 500 тысяч человек.
Согласно новому исследованию, любое количество алкоголя может увеличить риск развития как минимум одного из более чем 60 заболеваний.
Его опубликовали в журнале Nature Medicine.
Исследователи Оксфордского университета изучили влияние алкоголя на мужчин в Китае и обнаружили, что даже пьющие время от времени подвержены более высокому риску определенных состояний, в том числе более 30 заболеваний, ранее не связанных со спиртными напитками.
"Потребление алкоголя неблагоприятно связано с гораздо более широким спектром заболеваний, чем было установлено ранее, и наши результаты показывают, что эти связи, вероятно, являются причинно-следственными", — сказал главный автор исследования Пек Кэй Им, научный сотрудник Oxford Population Health.
512 тысяч участников исследования, из которых 41% – мужчины, были набраны из 10 районов Китая.
33% мужчин признались, что употребляют алкоголь не реже одного раза в неделю, тогда как только 2% женщин заявили, что регулярно пьют.
Среди опрошенных мужчин 62% сообщили о ежедневном употреблении алкоголя, а 37% признались, что употребляли алкоголь эпизодически.
В течение 12 лет команда исследователей обнаружила, что употребление алкоголя связано с повышенным риском развития 61 заболевания у мужчин. Из них 28 заболеваний уже были связаны с употреблением алкоголя, например рак пищевода, заболевания печени и диабет. Но другие 33 заболевания не были установлены как связанные с употреблением алкоголя, в частности рак желудка и легких, язва желудка и подагра.
Некоторые модели употребления алкоголя, такие как ежедневное употребление алкоголя или запойное употребление алкоголя, также повышают риск.
"Становится ясно, что вредное употребление алкоголя является одним из важнейших факторов риска ухудшения здоровья как в Китае, так и во всем мире", — сказала старший автор исследования Иона Миллвуд, доцент Оксфордского института здравоохранения.
Употребление алкоголя – даже в умеренных количествах – было связано с последствиями для здоровья, в частности, некоторые виды рака и даже ранняя смерть.
В январе Канадский центр по употреблению психоактивных веществ и зависимости обнародовал обновленные рекомендации по здравоохранению, связанные с употреблением алкоголя.
Несмотря на исторический миф о том, что бокал вина является ключом к долголетию, канадские официальные лица сообщили, что "ни одно количество или вид алкоголя не полезно для здоровья", даже в "небольшом количестве".
Напомним, впервые в истории астронавты вырастили клетки крови человека в космосе. В настоящее время осуществляется тщательный анализ клеток.
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