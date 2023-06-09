Исследователи назвали, какое количество алкоголя может увеличить риск более 60 заболеваний

В исследовании приняли участие более 500 тысяч человек.

Согласно новому исследованию, любое количество алкоголя может увеличить риск развития как минимум одного из более чем 60 заболеваний.

Его опубликовали в журнале Nature Medicine.

Исследователи Оксфордского университета изучили влияние алкоголя на мужчин в Китае и обнаружили, что даже пьющие время от времени подвержены более высокому риску определенных состояний, в том числе более 30 заболеваний, ранее не связанных со спиртными напитками.

"Потребление алкоголя неблагоприятно связано с гораздо более широким спектром заболеваний, чем было установлено ранее, и наши результаты показывают, что эти связи, вероятно, являются причинно-следственными", — сказал главный автор исследования Пек Кэй Им, научный сотрудник Oxford Population Health.

512 тысяч участников исследования, из которых 41% – мужчины, были набраны из 10 районов Китая.

Также читайте Существует ли польза от умеренного употребления алкоголя: опубликованы результаты масштабных исследований

33% мужчин признались, что употребляют алкоголь не реже одного раза в неделю, тогда как только 2% женщин заявили, что регулярно пьют.

Среди опрошенных мужчин 62% сообщили о ежедневном употреблении алкоголя, а 37% признались, что употребляли алкоголь эпизодически.

В течение 12 лет команда исследователей обнаружила, что употребление алкоголя связано с повышенным риском развития 61 заболевания у мужчин. Из них 28 заболеваний уже были связаны с употреблением алкоголя, например рак пищевода, заболевания печени и диабет. Но другие 33 заболевания не были установлены как связанные с употреблением алкоголя, в частности рак желудка и легких, язва желудка и подагра.

Некоторые модели употребления алкоголя, такие как ежедневное употребление алкоголя или запойное употребление алкоголя, также повышают риск.

Также читайте Алкоголь заставляет нас стареть и умирать раньше – новое исследование

"Становится ясно, что вредное употребление алкоголя является одним из важнейших факторов риска ухудшения здоровья как в Китае, так и во всем мире", — сказала старший автор исследования Иона Миллвуд, доцент Оксфордского института здравоохранения.

Употребление алкоголя – даже в умеренных количествах – было связано с последствиями для здоровья, в частности, некоторые виды рака и даже ранняя смерть.

В январе Канадский центр по употреблению психоактивных веществ и зависимости обнародовал обновленные рекомендации по здравоохранению, связанные с употреблением алкоголя.

Несмотря на исторический миф о том, что бокал вина является ключом к долголетию, канадские официальные лица сообщили, что "ни одно количество или вид алкоголя не полезно для здоровья", даже в "небольшом количестве".

Напомним, впервые в истории астронавты вырастили клетки крови человека в космосе. В настоящее время осуществляется тщательный анализ клеток.

Читайте также: