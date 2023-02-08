Исследователи назвали продукт, помогающий снизить уровень холестерина так же эффективно, как и статины

Если вы хотите снизить уровень холестерина, бобы, фасоль могут быть именно тем, что вам нужно.

Прошлые исследования показали, что добавление сои в ваш рацион или увеличение количества сои, которое вы уже едите, может снизить уровень холестерина, однако новый эксперимент обнаружил, что бобовые могут быть столь же эффективными, как и обычные лекарства, помогающие контролировать общий уровень холестерина.

В ходе нового исследования ученые рассмотрели 19 разных типов соевых бобов с разным уровнем глицинина и B-конглицинина. Они обнаружили, что два белка в соевых бобах – глицинин и В-конглицинин – помогают снизить уровень холестерина.

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"Мы измерили несколько параметров, связанных с метаболизмом холестерина и липидов, а также различными другими маркерами — белками и ферментами — которые оказывают положительное или негативное влияние на метаболизм липидов", — сказала автор исследования Эльвира де Меджи, профессор пищевых наук Университета Иллинойса Ур Шампейн.

Переваренные пептиды соевых бобов смогли снизить накопление липидов на 50-70%, что очень важно. По словам врачей, это сравнимо со статином, который снизил его на 60%.

По словам исследователей, общие результаты свидетельствуют о том, что "употребление бобовых может регулировать гомеостаз холестерина и ЛПНП и, следовательно, способствовать профилактике атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний".

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Соевые бобы — это питательная бобовая культура, богатая белком, клетчаткой, изофлавонами и полезными для сердца мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами. У них низкое содержание насыщенных жиров и холестерина, поэтому добавление сои в общую схему здорового питания может быть прекрасным снизить уровень холестерина", — подытожили специалисты.

Ранее врач назвала лучший напиток для похудения, а также как с его помощью можно сбросить вес.

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