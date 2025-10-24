Исследователи назвали "суперфуд" для кожи и мозга, который есть в каждом супермаркете

Супермаркет / фото иллюстративное / © pixabay.com

Правильное и сбалансированное питание является залогом крепкого здоровья человека. То, что мы едим каждый день, сильно влияет на наше самочувствие и организм. Исследователи рассказали, о «суперъеде», которая помогает снизить риск деменции и улучшить состояние кожи.

Об этом пишет The Mirror.

По словам ученых, сардины являются «суперфудом» для мозга и кожи человека. Как отмечают ученые, они богаты омега-3 жирными кислотами и витамином D, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и прочность костей

Рыбные консервы также содержат необходимые питательные вещества, такие как: кальций, железо, калий, цинк, медь, марганец, селен, тиамин, ниацин, витамин B6, фолат, а также витамины B12, A, E и K. Эксперты в области здравоохранения рекомендуют ежедневно употреблять 1,1-1,6 грамма омега-3 жирных кислот (одна банка сардин содержит примерно 3 грамма — Ред.).

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) провели исследование, чтобы выяснить, как определенные жирные кислоты, в частности омега-3, влияют на здоровье нервной системы.

Для этого они анализировали мозг плодовых мушек, а также клетки мозга человека. Мухи имели генетические изменения, связанные с началом заболеваний двигательных нейронов и редким типом деменции — фронтотемпоральной деменцией.

Ведущий ученый из Британского научно-исследовательского института деменции Адриан Айзекс рассказал, что в результате исследования удалось выяснить: повышение уровня омега-3 жирных кислот в мозге может быть полезным при заболеваниях двигательных нейронов.

«Конечно, следующим шагом является проверка этого на людях. Сначала нам нужно выяснить, какую именно жирную кислоту лучше всего тестировать на людях и как мы можем доставить достаточное количество в мозг. Затем планируем применить эти результаты к клиническим испытаниям», — отметил Айзекс.

В то же время американское исследование также подтверждает то, что если употреблять омега-3 жирные кислоты в среднем возрасте, то таким образом можно снизить риск деменции.

Ученые обнаружили, что люди с более высоким уровнем омега-3 имели лучшие результаты в тестах на мышление (когнитивных) и больший гиппокамп — это часть мозга, которая отвечает за память.

Еще одним преимуществом употребления сардин является положительное влияние на кожу. Эта рыба, богатая не только омега-3, но и коллагеном и селеном. Считается, что она повышает эластичность кожи и увлажнение. В частности, сардины являются прекрасным источником витамина D.

