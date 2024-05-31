Итальянский ученый раскрыл секрет долголетия: когда нужно ужинать, чтобы дожить до 120 лет

Ученый Вальтер Лонго отмечает, что он никогда не будет отказываться от позднего сытного приема пищи, и вот почему.

Итальянскому ученому всегда был интересен вопрос долголетия, особенно соблюдение разнообразных диет, влияющих на увеличение продолжительности жизни. Лонго провел кучу исследований на эту тему с 1989 года. Как пишет издание Make it, в настоящее время ученый работает директором лаборатории долголетия и рака в Институте молекулярной онкологии IFOM в Милане (Италия) и продолжает исследовать вопросы продолжительности жизни.

Какого режима питания нужно придерживаться, чтобы прожить более 100 лет: выводы ученого

В публикации Make it отмечается, что итальянский учёный планирует прожить до 120 лет. В ходе многолетних исследований Вальтер Лонго установил, что правильное питание – ключевой фактор долголетия. Сам ученый придерживается средиземноморской диеты, которая предотвращает болезни сердца, ожирение и развитие диабета II типа.

Ученый отдельно подчеркивает, что крайне важно есть в установленные промежутки времени, чтобы достичь максимально полезного эффекта от диеты. Лонго рекомендует всем, кто хочет долго жить, делать перерывы между едой по 12 часов. К примеру, если вы едите в 8 утра, то второй прием должен быть в 8 вечера.

По словам итальянского ученого, такой режим питания можно сравнить с диетой, имитирующей интервальное голодание. Но ученый ни в коем случае не призывает переходить именно на эту диету. Он рекомендует просто соблюдать принцип сбалансированного питания, содержащий все важные полезные микроэлементы для здоровья организма.

Сам ученый отмечает, что он не обедает, однако у него очень сытный и одновременно питательный поздний ужин. Лонго говорит, что в течение недели – с понедельника по пятницу, позволяет себе такой прием после 22:00.

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