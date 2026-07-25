- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 4
- Время на прочтение
- 2 мин
Из-за опасной инфекции люди массово отказываются от салата: который можно есть без страха
Эксперты объяснили, какие виды салата считаются более безопасными и стоит ли полностью отказываться от листовой зелени.
В США продолжается расследование масштабной вспышки циклопороза — паразитарной инфекции, передающейся через загрязненные продукты и воду. На фоне более четырех тысяч подтвержденных случаев эксперты объяснили, нужно ли отказываться от салата и какие его виды считаются более безопасными.
Об этом пишет Unilad.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), с начала мая зарегистрировано более 4100 лабораторно подтвержденных случаев циклопороза. В настоящее время Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) продолжает выяснять источник заражения. Среди проверяемых продуктов — свежая листовая зелень, салат и ягоды.
В то же время, FDA не рекомендовало американцам полностью отказываться от потребления салата.
Какой салат считают более безопасным
Микробиологи советуют выбирать качающиеся сорта салата. Перед употреблением рекомендуется снять наружные листья и использовать внутреннюю часть кочана, которая имеет более низкий риск загрязнения.
Еще одним более безопасным вариантом эксперты называют салаты, выращенные по технологии контролируемой среды (CEA).
Такие растения выращивают в закрытых теплицах, где тщательно контролируют температуру, влажность, освещение и качество воды. Кроме того, при производстве применяют ультрафиолетовую дезинфекцию воды и не используют пестициды.
Специалисты отмечают, что наибольший риск тяжелого течения инфекции:
маленькие дети;
беременные женщины;
пожилые люди;
лица с пониженным иммунитетом.
Именно им рекомендуют особенно внимательно относиться к выбору новых овощей.
Также эксперты советуют обязательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, хотя это не гарантирует полного устранения паразита. В то же время, циклоспора погибает во время термической обработки, поэтому тщательное приготовление продуктов значительно снижает риск заражения.
Напомним, сливочное масло следует хранить и продавать только в холодильном оборудовании с температурой, определенной производителем. Нарушение условий хранения или повреждения упаковки может ухудшить качество и безопасность продукта. Госпродпотребслужба советует проверять маркировку, дату производства, срок годности и условия хранения перед покупкой. Избегайте покупок на стихийных рынках, где невозможно обеспечить безопасность.