Из-за опасной инфекции люди массово отказываются от салата: который можно есть без страха

Листья салата / © unsplash.com

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В США продолжается расследование масштабной вспышки циклопороза — паразитарной инфекции, передающейся через загрязненные продукты и воду. На фоне более четырех тысяч подтвержденных случаев эксперты объяснили, нужно ли отказываться от салата и какие его виды считаются более безопасными.

Об этом пишет Unilad.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), с начала мая зарегистрировано более 4100 лабораторно подтвержденных случаев циклопороза. В настоящее время Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) продолжает выяснять источник заражения. Среди проверяемых продуктов — свежая листовая зелень, салат и ягоды.

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В то же время, FDA не рекомендовало американцам полностью отказываться от потребления салата.

Какой салат считают более безопасным

Микробиологи советуют выбирать качающиеся сорта салата. Перед употреблением рекомендуется снять наружные листья и использовать внутреннюю часть кочана, которая имеет более низкий риск загрязнения.

Еще одним более безопасным вариантом эксперты называют салаты, выращенные по технологии контролируемой среды (CEA).

Такие растения выращивают в закрытых теплицах, где тщательно контролируют температуру, влажность, освещение и качество воды. Кроме того, при производстве применяют ультрафиолетовую дезинфекцию воды и не используют пестициды.

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Специалисты отмечают, что наибольший риск тяжелого течения инфекции:

маленькие дети;

беременные женщины;

пожилые люди;

лица с пониженным иммунитетом.

Именно им рекомендуют особенно внимательно относиться к выбору новых овощей.

Также эксперты советуют обязательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, хотя это не гарантирует полного устранения паразита. В то же время, циклоспора погибает во время термической обработки, поэтому тщательное приготовление продуктов значительно снижает риск заражения.

Напомним, сливочное масло следует хранить и продавать только в холодильном оборудовании с температурой, определенной производителем. Нарушение условий хранения или повреждения упаковки может ухудшить качество и безопасность продукта. Госпродпотребслужба советует проверять маркировку, дату производства, срок годности и условия хранения перед покупкой. Избегайте покупок на стихийных рынках, где невозможно обеспечить безопасность.

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