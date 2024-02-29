Из-за редкой болезни смех детей стал для матери невыносимым: "Парализует"

Женщина, страдающая редким заболеванием, известным как болезненная гиперакузия, говорит, что повседневный шум, такой как смех ее детей, голоса друзей и даже музыка, вызывает у нее парализующую боль.

Об этом пишет BBC.

Еще 18 месяцев назад Карен Кук работала бортпроводницей и жила вполне нормальной жизнью со своим мужем и двумя сыновьями. Но потом она стала чувствовать что-то странное и мучительное. Повседневные звуки, которые раньше были приятными и успокаивающими, в мгновение ока стали невыносимыми. Карен начала чувствовать это в 2022 году, когда у нее внезапно началась гиперакузия. Звук стал для нее пыткой. Голоса близких, общение с друзьями или прослушивание любимой музыки вызывают невыносимую головную боль настолько, что она начинает изолироваться только для того, чтобы они прекратились.

"Как будто кто-то вылил мне в уши горячую лаву, и у меня горит голова, болит голова, особенно за глазами", — рассказала она. "Это похоже на мигрень, вроде бы вы хотите открыть голову, чтобы снизить давление".

С тех пор как ей поставили диагноз гиперакузия, Карен пыталась вылечить или, по крайней мере, держать симптомы под контролем, но дела становились все хуже. Теперь она проводит большую часть времени дома, потому что не может справиться со всем шумом внешнего мира, и даже когда она дома одна, она носит беруши и блокаторы шума, чтобы защитить себя.

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В день Рождества, когда ее сыновья 7 и 11 лет с волнением открывали свои подарки, она была в соседней комнате и наблюдала за ними из окна, потому что просто не могла выносить их громкие голоса и смех.

"Что-то такое прекрасное, как смех моих детей, когда я слышу их голоса, для меня похоже на пытки", — сказала 49-летняя женщина. "Я сидела и смотрела через окно, как они открывают рождественские подарки, потому что мне было слишком шумно находиться в комнате, и они подходили к окну и показывали их мне".

Карен из Саутпорта, на северо-западе Англии, раньше была очень активной и любила отдых на свежем воздухе, но сегодня ее главным приоритетом является защита от физической боли, вызванной звуком. Ее жизнь полностью изменилась, и единственное, что ее поддерживает, это дети. Она полна решимости бороться и надеется найти способ вылечить это коварное заболевание, но пока ничего не помогает.

Напомним, мужчина вернулся к жизни после 50 минут клинической смерти, потому что не мог покинуть невесту. Его сердце несколько раз останавливалось.

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