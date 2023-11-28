Из-за загрязненного во время пробок воздуха повышается артериальное давление — исследование

Загрязнение на дорогах отрицательно влияет на ваше артериальное давление.

Как показало новое исследование, загрязнение воздуха не просто определенная угроза для окружающей среды и здоровья людей. Вдыхание такого воздуха имеет серьезные последствия – болезни сердца и легких, подобные тем, что приводит к длительному курению.

Об этом говорится в новой научной статье, опубликованной в Annals of Internal Medicine.

Исследователи обнаружили, что вдыхание "загрязненного воздуха, вызванного пробками", а именно углекислого газа и твердых частиц из тормозов и шин, может привести к хроническому повышению кровяного давления.

Исследование также выявило, что сверхтонкие твердые частицы, форма загрязнения, связанная с пока не регулируемым автомобильным движением, вызывают все большее беспокойство среди медиков.

"Человеческий организм имеет сложный набор систем, которые пытаются постоянно поддерживать кровяное давление в вашем мозге. Это очень сложная, жестко регулируемая организация. А вдыхание загрязненного воздуха, особенно в пробках, влияет на артериальное давление", – говорит доктор, профессор Вашингтонской эпидемиологии. университета и автор исследования Джоэл Д. Кауфман.

Исследование во время часа пик

Кауфман и его команда хотели понять, как загрязненный воздух, связанный с дорожным движением, может повлиять на артериальное давление водителей во время поездок на работу.

Ученые провели эксперимент, во время которого часами ездили рядом с 16 участниками в возрасте от 22 до 45 лет в утренний час пик в американском городе Сиэтл.

Каждая поездка состояла из двухчасовой поездки в часы пик, как правило, с 9:30 до 11:30 утра.

Обнаружившие медики

Согласно результатам эксперимента, влияние загрязненного воздуха достигло пика через час после езды и в среднем повысило диастолическое артериальное давление на 4,7 мм/рт.ст., а систолическое – на 4,5 мм/рт.ст. В то же время, через сутки диастолическое артериальное давление все еще было на 3,8 мм/рт.ст. выше начального уровня, тогда как систолический – на 1,1 мм/рт.ст.

"Эти результаты придают больше доказательств, что влияние загрязненного воздуха, связанного с транспортом, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний", – сказал Роберт Д. Брук, профессор медицины.

Напомним, нормальным, то есть здоровым артериальным давлением является систолическое "верхнее" до 120 мм рт. ст., и диастолический, "нижний" до 70 мм рт. ст.

В то же время с 1999 года ВОЗ опровергает теорию о нормальности повышения давления с возрастом и оптимальными показателями для всех возрастов и предлагает считать 130-110/70-80 мм рт. ст.

Читайте также: