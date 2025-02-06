Из желудка 15-летней девочки удалили 2,4 кг волос – фото

Процедура привела к быстрому ухудшению здоровья девушки, и она впала в состояние гипотермии.

15-летней девочке пришлось удалить из желудка клубок волос после того, как у нее развилось необычное состояние, получившее название синдром Рапунцель. Не так давно такую же процедуру пришлось перенести четырехлетнему ребенку.

Как сообщает Daily Star, подросток страдала тошнотой, рвотой и диареей несколько дней, прежде чем родные вызвали медиков. Сначала врачи думали, что у нее пищевое отравление, учитывая, что это было в семье всего несколько дней назад.

Однако после обследования выяснилось, что дело не только в этом, а в том, что у нее была большая непроходимость кишечника – образование в желудочно-кишечном тракте, известное как трихобезоар.

Но даже тогда медики не осознавали масштаба ситуации – это выяснилось только тогда, когда она легла под нож. После сложной процедуры врачи удалили волосяной ком размером 42 на 11,2 на 11,7 см и весом 2 468 г.

Волосы из желудка ребенка / Фото: Journal of Pediatric Surgery Case Reports

Его нужно было удалить хирургическим путем, называемым лапаротомией, но эта процедура привела к тому, что состояние здоровья девочки стремительно ухудшилось, и она впала в состояние гипотермии с признаками коагулопатии – состояния, которое затрудняет свертываемость крови.

К счастью, она вернулась в стабильное состояние после удаления кома волос. После операции ее родители рассказали медикам, что подросток по-прежнему демонстрировал признаки борьбы с поведением, связанным с выдергиванием волос и жеванием, которое началось с началом пандемии Covid-19. Согласно медицинской литературе, это типичная причина синдрома Рапунцель, встречающегося крайне редко.

Хотя родители девочки сказали, что никогда не видели, чтобы она ела свои волосы, они заметили, что одна сторона была короче другой. Когда ее допрашивали, она утверждала, что просто так подстриглась.

В отчете о случае, недавно опубликованном в журнале Journal of Pediatric Surgery Case Reports, отмечается, что на самом деле в желудке девочки было два волосяных клубка, меньший из которых имел размеры 10 на 3,8 на 3,5 см.

После удаления подросток нуждалась в дальнейшей промывке желудочно-кишечного тракта.

Хотя было рекомендовано стационарное психиатрическое лечение, ее семья решила поддерживать ее психическое здоровье на дому.

Напомним, мужчина страдает аллергией на собственные оргазмы. Редкую болезнь изучают медики.

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