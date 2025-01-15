Из желудка четырехлетней девочки с синдромом Рапунцель удалили волосы – фото

Ребенок неделю страдал от боли в животе.
В Непале врачи были ошеломлены, когда обнаружили гигантский ком волос, застрявший в желудке четырехлетней девочки.
Об этом пишет Need To Know.
Неназванный ребенок был госпитализирован после того, как в течение недели страдал от боли в животе в течение недели.
Девочка также жаловалась на рвоту, чувство переполнения после небольших порций еды и поедание своих волос.
Редкое состояние называется синдромом Рапунцель, который возникает, когда кто-то ест волосы, что приводит к образованию массы в желудке.
Во время обследования врачи обнаружили твердый ком размером 4х4 см, что свидетельствует о наличии безоаров – масс непереваренного материала, которые могут застрять в желудке. Когда они распространяются на тонкий кишечник, это официально классифицируется как синдром Рапунцель – как в данном случае.
Родители пациентки сообщили, что она проглатывала волосы в течение двух недель до госпитализации, и волосы на ее голове значительно поредели.
Они сказали, что у них нет семейной истории пищевых расстройств, а пищевые повадки матери во время беременности были "нормальными".
Девочке сделали гастрохирургический разрез желудка, в результате которого обнаружили огромный волосяной клубок, о чем рассказали в недавно опубликованном медицинском журнале.
Врачи Института медицины Университета Трибхуван в Катманду описали его как "желудовидную массу" с "хвостиком", которая была благополучно удалена.
Ребенок был обследован на предмет психических расстройств, связанных с волосами – трихотиломании и трихофагии, но врачи сообщают, что его не привозили на регулярные осмотры к психиатру.
Напомним, 24-летняя женщина проглотила килограмм своих волос. Она ходила с ним два года.
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