Изменения начинаются уже через 20 минут: как быстро очищается организм после отказа от сигарет

Отказ от сигарет как можно раньше может спасти легкие / © pixabay.com

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Медицинские специалисты создали наглядную компьютерную симуляцию, подробно демонстрирующую шокирующее и необратимое влияние табачного дыма на здоровье легких человека. Целью визуализации является показать курильщикам те скрытые разрушительные процессы в организме, которые обычно остаются незамеченными до появления очень серьезных симптомов.

Об ужасных последствиях этой вредной привычки и преимуществах отказа от нее пишет LADbible.

Необратимые разрушения легочной ткани

Ученые смоделировали легкие здорового человека, который начинает курить. От табачного дыма легкие быстро загрязняются. Регулярное вдыхание токсинов наносит органу мгновенный вред и оставляет слой черного липкого вещества на нежной слизистой органа.

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Эксперт по лечению табачной зависимости Махер Карам-Хейдж объясняет, что именно смола, а не никотин, наносит наибольший вред дыхательной системе. Большинство органов в теле человека способны к самостоятельной регенерации, однако легочная ткань не восстанавливается никогда.

«Если вы сломали кость, она в конце концов срастется, а порез на коже быстро заживет. Даже печень иногда может отрасти, но если легочная ткань исчезла — это навсегда», — предупредил специалист.

Специалист добавил, что такое разрушение происходит совершенно незаметно для самого человека, поэтому курильщики годами не испытывают проблемы. Однако, когда у пациента уже развивается хроническое обструктивное заболевание легких, вернуть здоровье становится невозможно, и он навсегда остается зависимым от кислородного баллона.

Как быстро восстанавливается организм

Британская медицинская организация Bupa предупреждает, что курение сокращает общую продолжительность жизни человека в среднем на 10 лет. После достижения 40-летнего возраста каждый дополнительный год с сигаретой уносит еще 3 месяца вашей жизни и повышает риск инфаркта.

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Однако специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании отмечают, что положительные изменения после отказа от привычки наступают почти мгновенно. Уже через 20 минут после последней затяжки пульс и АД начинают стремительно возвращаться к своей норме.

Через 48 часов уровень угарного газа в крови падает до показателей человека, который никогда не курил, а легкие начинают активно очищаться от излишней слизи. Такие быстрые изменения приводят к заметному улучшению обоняния и восстановлению работы вкусовых рецепторов.

Через 2 недели у бывшего курильщика значительно улучшается кровообращение и дыхание становится легче, а общий объем легких увеличивается на 10%. Уже через 1 год риск сердечного приступа снижается ровно вдвое, а спустя десятилетие вероятность смерти от рака легких падает на 50%.

Напомним, ароматические свечи и благовония создают уют и чувство комфорта в доме. Но за приятным запахом скрывается опасность, хуже курения , ведь это благоухание разрушает воздух.

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