Изменения в ВВК: у Зеленского рассказали, как реформируют военно-врачебные комиссии

Представители Министерства здравоохранения рассказали о внедрении системы оценки повседневного функционирования человека с целью назначения инвалидности.

Минобороны, Минздрав и Минцифры в течение двух недель разработают шаги по цифровизации ВВК.

Об этом идет речь на сайте президента Украины.

Под председательством заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук прошло совещание по внедрению реформы МСЭК.

Чиновники, представители Офиса президента Украины, аппарата СНБО и общественных организаций, которые занимаются людьми с инвалидностью, обсудили законопроект Минздрава о реформировании системы предоставления статуса инвалидности и ликвидации МСЭК, который вскоре должны рассмотреть на заседании Верховной Рады.

Кроме того, был предложен план цифровизации соответствующего процесса, предусматривающий три этапа, первый из которых должен начаться 1 января следующего года.

Отдельное внимание на совещании было уделено реформированию военно-врачебных комиссий, в частности, благодаря уменьшению бюрократии и созданию прозрачного процесса прохождения ВВК. Это позволит сократить очереди и разгрузить комиссии. В течение двух недель Минобороны, Минздрав и Минцифры разработают шаги по цифровизации ВВК.

Напомним, 4 мая вступил в силу закон №3621, которым фактически статус "ограниченно пригодный" был отменен.

Также стало известно, какие именно диагнозы обеспечивают освобождение от мобилизации в Украине. Ранее был предоставлен полный список.

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