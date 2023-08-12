Измените это немедленно: 6 привычек, которые разрушают наше здоровье и отбирают жизненные силы

Есть такие привычки, которые помогают нам в жизни, а есть истощающие морально и наносящие вред здоровью. Каждый день у нас насыщен и загружен какими-то делами. Есть периоды времени, когда мы чувствуем себя хорошо и совсем не чувствуем усталости, хотя было очень много работы. А порой валимся с ног даже после продолжительного отдыха. Если вы чувствуете усталость, отсутствие энергии и апатию, значит, есть такие привычки, что лишают вас жизненных сил. Что это за привычки, и как их заменить на улучшающие здоровье и качество жизни – читайте дальше.

Чужие правила и советы

В народе существует такая пословица: что одному хорошо, для другого – смерть. Это самое меткое изречение о чужих советах. Если окружающие постоянно говорят, как и что нужно делать, то стоит задуматься: это именно та жизнь, которая вам нужна. Да, иногда взгляд со стороны очень полезен, когда мы не можем трезво оценить ситуацию, потому что эмоционально находимся внутри нее. Но каждый совет нужно воспринимать критически, прислушиваться к своему внутреннему ощущению: действительно ли он будет полезен именно вам.

Жизнь в режиме многозадачности

Такой образ жизни очень истощает, потому что ваш мозг начинает работать в усиленном режиме. Например, вы работали над квартальным отчетом, а здесь срочный проект или мама заболела – и все, голова идет кругом.

В процессе постоянных перегрузок вы истощаете себя и свой мозг. И в результате не можете сосредоточиться, возникают проблемы с памятью, вам нужно все больше энергии, чтобы выполнить элементарную задачу.

Как это изменить? Ограничивайте себя во времени – отводите определенный временной промежуток на выполнение только одной задачи. Это поможет сосредоточиться и сделать работу вдвое быстрее. Таким образом, возрастет ваша производительность, тогда вы сможете совершить больше дел. И еще останется время для отдыха, чтобы восстановить силы и перейти к следующей задаче.

Длительные перерывы между приемами пищи

Чтобы мы были продуктивными, энергичными и выносливыми, нам нужно питаться. Наш организм берет запасы энергии из пищи, которую мы потребляем, это топливо для него. Если мы пропускаем обед или ужин, то становимся вялыми и истощенными.

Особенно опасны большие перерывы между едой тем, кто хочет быстро похудеть. Если не соблюдать правильный режим питания, то можно еще и набрать лишних килограммов, потому что замедляется процесс обмена веществ, и все калории оседают на талии.

Поэтому в течение дня нужно увеличить количество перекусов фруктами или бутербродами, например, с листовым салатом и куриным мясом. Но порции должны быть небольшими, тогда вы будете полны сил и энергии, а пища не будет влиять на увеличение вашего веса.

Зависимость от телефона

Даже 30 минут без смартфона вызывают дискомфорт и размышления на тему, что там произошло без меня. Ученые уже давно доказали, что тревожные состояния и депрессии возникают именно из-за увлечения соцсетями и разными мобильными приложениями. Такая зависимость от сети может уродовать реальную картину мира, из-за чего у людей возникают сложности с коммуникацией. Поскольку мы - социальные существа, но когда жизнь сводится только к проверке обновлений в новостных лентах, тогда начинаются проблемы в общении с реальными людьми. А это приводит к расстройствам психоэмоционального состояния и внутренним изнурительным конфликтам.

Что можно сделать в таком случае, ведь в телефоне у нас практически вторая жизнь? Не нужно всегда носить его с собой. Если идете на обед – оставляйте в офисе. Когда занимаетесь домашними делами, не держите в руках, отложите на несколько часов. Перед сном старайтесь вообще не брать его в руки.

Некачественный отдых

Недостаточный сон приводит к проблемам со здоровьем, поскольку без качественного сна наш организм истощается. Можно заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями, разнообразными воспалениями, ожирением и получить депрессию. За неимением качественного отдыха замедляется активность нашего мозга. В таком случае снижается производительность, притормаживаются инстинкты, что может вызвать даже угрозу жизни.

Эксперты советуют спать не менее 7-8 часов, ложиться не позже 22:30. Если не можете заснуть, нужно принять расслабляющую ванну, выпить ромашковый чай, убрать телефон подальше от кровати. Чтобы быстрее засыпать, нужно ложиться и просыпаться в одно и то же время, даже на выходных.

Малоподвижный образ жизни

Если приводить в пример жителей городов, то подавляющее большинство людей свою жизнь проводит сидя. Люди ездят на работу, сидя в транспорте, работают в офисах, сидя за рабочим столом, едят и отдыхают также сидя. Это очень негативно влияет на физическое и эмоциональное здоровье, увеличивая риск заболевания раком и диабетом. Малоподвижный образ жизни также снижает производительность и влияет на сосредоточенность.

Поэтому, чтобы изменить качество своей жизни, сделать ее счастливее, нужно больше двигаться. Не стоит сразу бежать марафон, можно больше гулять на открытом воздухе. К примеру, идти на работу пешком, если не очень далеко, или после работы посещать бассейн.

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