Известные британские мотопутешественники проехали тысячи километров по Украине и собрали деньги для больницы во Львове

Во время путешествия Нил и Киран описывали увиденное в своих социальных сетях и призывали подписчиков жертвовать деньги.

Известные британские мотопутешественники Нил Бейли и Киран Ридли проехали тысячи километров по Украине и собрали деньги для нужд самых маленьких пациентов.

Об этом сообщили медики Первого медицинского объединения Львова.

"Побывав в нашей детской больнице Святого Николая, мотопутешественники сразу решили перечислить все собранные деньги для нужд украинских детей", — рассказали врачи.

Первое медицинское объединение Львова

Украина стала 56 страной, которую с благотворительной целью посетил Нил Бейли. Он – журналист и мотоциклист, который в 2005 году в Северной Каролине установил один из мировых рекордов скорости – разогнался до 325 км/ч.

С начала полномасштабного вторжения Нил следил за событиями в нашей стране, а затем решил – он должен быть здесь рядом с украинцами.

Наали вместе с фотографом Getty Images Кираном Ридли спланировал путешествие и отправился в путь. В конце концов, на мотоциклах они проехали от Киева в Одесский порт. Побывали в Буче, Ирпене, Гостомеле и Виннице. Завершили поездку во Львове.

Первое медицинское объединение Львова

Все собранные средства мотопутешественники решили подарить нашей больнице Святого Николая, которая стала домом для детей из разных регионов Украины.

"Нил и Киран также встретились с нашими маленькими пациентами. В частности, с 11-летним Левым родом из Северодонецка, о котором мы уже раньше рассказывали. Война забрала у него дом, а потом у ребенка начали отказывать ноги. Как оказалось, из-за опухоли. Встреча. изрядно вдохновила Леву, ведь теперь он мечтает научиться водить мотоцикл", — отметили врачи.

"Пожалуйста, помните, что эти дети нигде не в безопасности от российских бомб", – написал в Facebook Нил Бейли для своих читателей, помогавших ему в сборе средств.

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