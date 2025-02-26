Категория
Здоровье
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Известный нейрохирург объяснил, как война влияет на мозг украинцев

Известный нейрохирург объяснил, как война влияет на мозг украинцев

Нейрохирург Генри Марш. / Фото: Getty Images

У многих людей уже наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство, а ситуация только усугубляется.

Британский нейрохирург Генри Марш рассказал о долгосрочных последствиях войны для психического здоровья украинцев. По его словам, у многих людей уже наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство, а ситуация только ухудшается.

Об этом говорится в интервью для YouTube-канала Марички Падалко.

Марш посетил реабилитационный центр Super Humans во Львове и отметил высокий уровень помощи раненым военным. В то же время, по его словам, кроме бойцов, война разрушила жизнь многих гражданских, и последствия этого будут ощутимы еще долго.

Особую обеспокоенность ученого вызывает состояние детей, которые постоянно находятся в стрессе и тревоге. “Сейчас много обучения происходит онлайн, и у детей нет нормальной социальной жизни, что будет иметь длительные психологические последствия. Трудно предположить, как это повлияет на них в будущем", – отмечает Марш.

Чтобы поддерживать мозг в здоровом состоянии, нейрохирург рекомендует вести активную социальную жизнь, заниматься физической активностью и избегать вредных привычек.

"Не курите – это разрушает сосуды и приводит к серьезным последствиям. Хотя на фронте многие курят. И не пейте много алкоголя. Как и все, я люблю выпить, но важно соблюдать меру", – добавил он.

Также Генри Марш поделился своими впечатлениями об украинских медиках.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация