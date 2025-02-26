Известный нейрохирург объяснил, как война влияет на мозг украинцев

У многих людей уже наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство, а ситуация только усугубляется.

Британский нейрохирург Генри Марш рассказал о долгосрочных последствиях войны для психического здоровья украинцев. По его словам, у многих людей уже наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство, а ситуация только ухудшается.

Об этом говорится в интервью для YouTube-канала Марички Падалко.

Марш посетил реабилитационный центр Super Humans во Львове и отметил высокий уровень помощи раненым военным. В то же время, по его словам, кроме бойцов, война разрушила жизнь многих гражданских, и последствия этого будут ощутимы еще долго.

Особую обеспокоенность ученого вызывает состояние детей, которые постоянно находятся в стрессе и тревоге. “Сейчас много обучения происходит онлайн, и у детей нет нормальной социальной жизни, что будет иметь длительные психологические последствия. Трудно предположить, как это повлияет на них в будущем", – отмечает Марш.

Чтобы поддерживать мозг в здоровом состоянии, нейрохирург рекомендует вести активную социальную жизнь, заниматься физической активностью и избегать вредных привычек.

"Не курите – это разрушает сосуды и приводит к серьезным последствиям. Хотя на фронте многие курят. И не пейте много алкоголя. Как и все, я люблю выпить, но важно соблюдать меру", – добавил он.

Также Генри Марш поделился своими впечатлениями об украинских медиках.

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