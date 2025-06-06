Чернослив / © pixabay.com

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С возрастом у людей происходит постепенная потеря мышечной ткани и снижение плотности костей. Это может повлиять на физическую работоспособность и сделать человека более склонным к переломам. Особенно это касается людей старше 45 лет.

Доктор Мэри Джейн Де Соуза из Университета штата Пенсильвания обнаружила пользу чернослива для избежания этой проблемы, сообщает сайт earth.com

Работа исследовательницы сосредоточена на том, как чернослив способствует росту мышечной массы и структуры костей.

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Чернослив содержит значительное количество питательных веществ, включая витамины и полифенолы. Полифенолы — это химические соединения, связанные с антиоксидантными свойствами, которые могут поддерживать здоровье клеток.

Эксперты отмечают, что чернослив содержит также компоненты, важные для поддержания мышц. Некоторые источники также показали, что он может повышать уровень инсулиногенного фактора роста-1, который играет определенную роль в нормальном развитии костей и росте мышц.

Во время исследования люди съедали не менее четырех-шести черносливов в день и наблюдали заметную стабильность показателей плотности костей. Это касается также женщин после 45 лет, у которых менопауза означает изменение уровня гормонов и большую вероятность потери минеральной плотности костей.

Дальнейшие данные показали, что чернослив связан с лучшей средой кишечника. Некоторые участники, как оказалось, испытывали меньше изменений, связанных с воспалением, когда добавляли чернослив в свой рацион. Ученые предполагают, что здоровые кишечные микробы и снижение маркеров воспаления могут иметь важную связь с прочностью костей.

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Эксперты рекомендуют ежедневно потреблять около 50 граммов чернослива, что равно пяти или шести кусочкам. Такого умеренного размера порции кажется достаточным для получения пользы без лишних калорий или сахара. Люди могут легко добавлять чернослив в салаты, каши или просто наслаждаться им отдельно.

Напомним, ранее ученые назвали продукты, которые богаты полезными углеводами. Они могут обеспечить организм питательными веществами, такими как калий, клетчатка, витамины и минералы, поддерживающие здоровое кровяное давление и общее здоровье сердца.