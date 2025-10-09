Известный цитрусовый фрукт поможет "убить" жир

Мандарин богат на содержание витаминов В и С / © Pixabay

Экстракт из недозрелых мандаринов Citrus unshiu способен блокировать образование жировых клеток и ускорять расщепление жира.

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале PLOS ONE.

Во время лабораторных экспериментов на клетках жировой ткани экстракт заметно снижал количество жировых капель и активность генов, отвечающих за превращение обычных клеток в жировые.

Сильнейший эффект показала гексановая фракция экстракта: она уменьшала выработку белков, связанных с накоплением липидов, и активировала ферменты, запускающие сжигание жира.

Ученые выяснили, что эффект достигается благодаря флавоноидам тенгеретина и нобилетина, а также фитола — веществам, содержащимся в недозрелых цитрусах. Эти соединения активируют фермент AMPK, регулирующий энергетический обмен, и блокируют сигналы, способствующие росту жировых клеток. Кроме того, экстракт усиливал естественный процесс липолиза — расщепление жиров с выделением глицерина.

Авторы отмечают, что речь пока идет о клеточных исследованиях, однако результаты указывают на перспективу создания на основе недозрелых мандаринов натуральных средств для профилактики ожирения.

