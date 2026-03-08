ТСН в социальных сетях

К 2050 году почти вся молодежь станет близорукой: ученые назвали главную причину

Врачи советуют чаще выходить на улицу и не пренебрегать ярким домашним освещением, ведь ни один эстетический фильтр не заменит здоровое зрение.

Проверка зрения

Проверка зрения / © Credits

Пока поколение Z соревнуется в создании уютного контента с гирляндами и настольными лампами, офтальмологи бьют тревогу. То, что выглядит стильно в Instagram, провоцирует глобальную эпидемию близорукости.

По прогнозам издания The Scientist, уже к середине XXI века мир охватит настоящий коллапс миопии. Цифры впечатляют: сегодня около 90% молодых людей в мегаполисах испытывают проблемы со зрением.

«Атмосферность» убивает глаза?

Оказывается, причиной не только бесконечный скроллинг новостной ленты. Специалисты выделяют комплекс факторов «зумерского» образа жизни:

  • Сумерки вместо солнца: Отказ от полноценного верхнего освещения в пользу тусклых гирлянд и ночников создает чрезмерную нагрузку на хрусталик.

  • «Ламповая» изоляция: Часы, проведенные в полутемных комнатах перед яркими экранами, ускоряют дегенеративные процессы.

  • Дефицит дневного света: Хроническое пребывание в помещении лишает глаза требуемого природного спектра.

«Мы видим поколение, добровольно отказывающееся от нормального света ради эстетики кадра, не осознавая цену этой картинки», — отмечают исследователи.

Почему это небезопасно?

Блюзорукость (миопия) — это не просто «плохо вижу вдаль». При постоянной нагрузке при слабом освещении глаз вынужден напрягаться. Когда света недостаточно, зрачок расширяется, фокусировка ухудшается, а глазное яблоко впоследствии может удлиняться. Именно это анатомическое изменение и закрепляет миопию.

Добавьте к этой привычке держать телефон на расстоянии 20–25 см от лица и получите идеальные условия для прогрессирования проблемы. Особенно у подростков и молодых людей, глаза которых еще формируются.

Ученые давно заметили: дети, которые проводят больше времени на улице при естественном дневном свете, значительно реже сталкиваются с выраженной близорукостью. Дневной свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке — а он, в свою очередь, замедляет удлинение глазного яблока.

Поколение Z в зоне риска

  • Учеба и работа полностью пошли в онлайн.

  • Отдых — тоже в экранах.

  • Комнаты оформлены в «инстаграммной» эстетике, где верхний свет считается чуть ли не моветоном.

  • Ночной режим стал образом жизни.

По сути, глаза современных подростков почти не приобретают полноценную световую нагрузку. А это значит, что к 2050 году количество людей с миопией может перевалить за половину населения планеты. И это уже не страшилка, а реальный прогноз ряда офтальмологических исследований.

Справка: Поколение Z (или зуммеры) — это люди, рожденные примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов (1995–2012 гг.), выросшие в эпоху цифровых технологий и социальных сетей. Это первое поколение «цифровых аборигенов», которые не представляют жизнь без интернета, отличаются высокой адаптивностью, ценят индивидуализм, экологичность и ментальное здоровье.

Чем это чревато в будущем?

Сильная миопия — это не только очки или линзы. Это повышенный риск:

  • отслойка сетчатки

  • глаукомы

  • ранней катаракты

  • дегенеративных изменений сетчатки

То есть вопрос не «хорошо ли выглядят очки», а у здоровья глаз на десятилетие вперед.

Как не попасть в статистику: простые, но действенные советы

  1. Не экономьте на свете. Верхний свет — не враг атмосферы. Он должен быть включен во время работы, обучения и чтения. Лампы и гирлянды — только как дополнение, а не основа освещения.

  2. Правило 20-20-20. Каждые 20 минут смотрите на объект на расстоянии 20 футов (примерно 6 метров) хотя бы 20 секунд. Глазам нужно «разгружаться».

  3. Держите дистанцию. Смартфон — не ближе 35-40 см от лица. Монитор — на расстоянии вытянутой руки.

  4. Больше дневного света. По меньшей мере, 1,5–2 часа в день на улице. Даже в пасмурную погоду естественное освещение в разы ярче комнатного.

  5. Регулярная проверка зрения. Каждый год — к офтальмологу. Особенно если замечаете, что начали жмуриться.

  6. Не превращайте ночь в день. Постоянная работа в темноте с ярким экраном — прямой путь к перегрузке глаз.

Раньше мы писали о том, как улучшить зрение в домашних условиях.

