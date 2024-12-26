К чему может привести повышенное количество витамина D: врач удивила ответом

Любые витамины нужно употреблять только по назначению врача, отмечает терапевт.

Повышенное количество витамина D может привести к патологии почек.

Об этом сообщила врач-терапевт Марьяна Селюк в эфире телеканала "Киев24".

Врач отметила, что любые витамины нужно употреблять лучше по назначению врача.

Кто может быть в категории риска недостатка витамина D:

пожилые люди;

люди, проводящие много времени в помещении и почти не контактирующие с солнечным светом;

люди, у которых много татуировок.

Что касается последнего пункта, то терапевт отмечает, что это не 100% критерий, но по ее опыту такие случаи были.

Напомним, диетологи назвали лучший продукт для пополнения дефицита витамина D. Эксперты единодушны: дикая жирная рыба, особенно лосось, является лучшим природным источником витамина D. В 100 граммах дикого лосося содержится суточная норма этого важного витамина. В то же время, фермерский лосось содержит лишь половину этого количества.

Почему витамин D так важен и как его дефицит влияет на здоровье?

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