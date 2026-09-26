К чему приводит чрезмерное потребление соли

Соль необходима организму, но только в умеренном количестве / © unsplash.com

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Увлечение солью и солеными продуктами может привести к ухудшению когнитивных способностей.

Ученые из Медицинского колледжа Вейла Корнелла выяснили, какие последствия для мозга могут иметь чрезмерное употребление соли, пишет Verywellhealth.

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Хотя исследование проводилось на лабораторных мышах, специалисты уверены, что полученные результаты актуальны и для людей.

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В эксперименте грызунам давали пищу с высоким содержанием соли, что превышает норму в 8-16 раз. В результате у животных наблюдалось ухудшение когнитивных способностей. Также было выявлено увеличение уровня тау-белка в мозге — вещества, скопление которого связано с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции.

Основной механизм состоит в снижении выработки оксида азота, активирующего фермент CDK5. Этот процесс провоцирует фосфорилирование тау-белка, что, в свою очередь, нарушает работу нейронов.

Хорошая новость состоит в том, что когнитивные функции испытуемых мышей частично восстановились по возвращении к нормальному рациону.

Что это значит для человека

Хотя дозировка соли в эксперименте значительно превышала среднестатистическое потребление человеком, ученые считают, что результаты важны для понимания связи между питанием и работой мозга. Чрезмерное потребление натрия может влиять на кровоснабжение головного мозга и способствовать патологическим изменениям, связанным с нейродегенеративными заболеваниями.

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Как уменьшить риски

Ограничить употребление обработанных продуктов, содержащих скрытую соль

Следить за дневной нормой натрия, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения (не более 5 г соли в сутки)

Увеличить в рационе продукты, богатые калием (бананы, картофель, шпинат), поскольку он помогает нейтрализовать избыток натрия

Поддерживать сосудистое здоровье с помощью физической активности и сбалансированного питания

Впрочем, человечество потребляет заметно больше соли, чем рекомендуют специалисты, которым приходится без устали напоминать нам об опасности «белой смерти». Три четверти нашего ежедневного потребления соли происходит из пищи, которую покупаем, в частности, хлеба, соусов, супа и злаков.

Добавляет неразбериху и тот факт, что производители на этикетках часто указывают содержание натрия, а не соли, а это значит, что соли мы потребляем больше, чем думаем.

Ранее мы писали о том, какие заболевания вызывает избыток соли в организме.

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