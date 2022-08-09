К каким врачам можно обращаться без электронного направления — Минздрав объясняет

В условиях войны наличие декларации для внутренне перемещенных лиц также не обязательно.

Без направления украинцы могут обращаться, в первую очередь, к врачам первичной медицинской помощи – педиатрам, терапевтам и семейным врачам.

Об этом сообщает Минздрав.

Именно врачи первичного звена принимают решение о привлечении к лечению специалиста другой специализации, дополнительных обследований, процедур, госпитализации и т.п., если состояние пациента этого требует.

На прием к узкоспециализированному специалисту врач ПМД должен сформировать электронное направление. Однако, в связи с войной, в зоне боевых действий или временно оккупированных территориях действуют и бумажные направления к врачам.

Также есть случаи, когда к узким специалистам можно обратиться напрямую. Да, направление не нужно в случае обращения к таким специалистам:

гинеколога, в том числе детского,

психиатра,

нарколога,

стоматолога (плановая помощь для детей и ургентная для детей и взрослых),

фтизиатра,

врач, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями.

Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.

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