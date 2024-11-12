К сожалению, не спасли: на Львовщине от столбняка умер 48-летний мужчина — врачи назвали симптомы

Мужчина попал в больницу после травмирования ноги, на которую наступила лошадь.

От столбняка умер 48-летний житель Львовщины. Это первый в области летальный случай вследствие осложнений от этой опасной болезни.

Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

За медицинской помощью мужчина обратился 1 ноября в одну из больниц области по поводу травмирования стопы.

Симптомы столбняка и госпитализация

У пациента возникли характерные симптомы столбняка:

тризм (спазм) мышц лица, в частности, жевательных мышц;

судороги;

тяжесть дыхания;

общая слабость.

Мужчину госпитализировали в одно из заведений здравоохранения Львова. И хотя пациенту предоставили весь комплекс необходимой помощи, в частности, из-за ухудшения состояния провели искусственную вентиляцию легких, спасти его не удалось.

"9-го ноября, поздно вечером мужчина умер в результате осложнений столбняка", — отметили врачи.

Они также сообщили, что данные пациента о предварительной вакцинации против столбняка установить не удалось.

Отметим, что с начала 2024 года уже подтвердилось два случая столбняка. Так, в начале июля с столбняком в больницу госпитализировали 12-летнюю девочку. А в сентябре снова зафиксировали случай столбняка у ребенка – в реанимацию попал 10-летний мальчик. К счастью, после лечения оба выздоровели и выписаны из стационара.

Дети не имели прививок от столбняка.

Календарь профилактических прививок и профилактика столбняка

Медики напомнили, что против дифтерии и столбняка защищает вакцинация.

Календарь прививок Минздрава

Прививки должны получать:

дети в 2, 4, 6,18 месяцев;

ревакцинация – в 6 и 16 лет;

взрослым необходимо производить ревакцинацию каждые 10 лет.

Прививки можно получить бесплатно, за дополнительной информацией обратитесь к своему семейному врачу.

Столбняк – это опасная инфекционная болезнь, которая поражает нервную систему и вызывает сильные болезненные мышечные спазмы (судороги). Даже при получении медицинской помощи, риск смерти от столбняка может достигать 80%.

В случае травмы или царапины грязными опасными предметами для предупреждения столбняка необходимо обратиться к врачу! И не только для обработки раны, но и для проведения экстренной профилактики столбняка.

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