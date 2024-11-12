К сожалению, не спасли: на Львовщине от столбняка умер 48-летний мужчина — врачи назвали симптомы

Мужчина попал в больницу после травмирования ноги, на которую наступила лошадь.
От столбняка умер 48-летний житель Львовщины. Это первый в области летальный случай вследствие осложнений от этой опасной болезни.
Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний.
За медицинской помощью мужчина обратился 1 ноября в одну из больниц области по поводу травмирования стопы.
Симптомы столбняка и госпитализация
У пациента возникли характерные симптомы столбняка:
- тризм (спазм) мышц лица, в частности, жевательных мышц;
- судороги;
- тяжесть дыхания;
- общая слабость.
Мужчину госпитализировали в одно из заведений здравоохранения Львова. И хотя пациенту предоставили весь комплекс необходимой помощи, в частности, из-за ухудшения состояния провели искусственную вентиляцию легких, спасти его не удалось.
"9-го ноября, поздно вечером мужчина умер в результате осложнений столбняка", — отметили врачи.
Они также сообщили, что данные пациента о предварительной вакцинации против столбняка установить не удалось.
Отметим, что с начала 2024 года уже подтвердилось два случая столбняка. Так, в начале июля с столбняком в больницу госпитализировали 12-летнюю девочку. А в сентябре снова зафиксировали случай столбняка у ребенка – в реанимацию попал 10-летний мальчик. К счастью, после лечения оба выздоровели и выписаны из стационара.
Дети не имели прививок от столбняка.
Календарь профилактических прививок и профилактика столбняка
Медики напомнили, что против дифтерии и столбняка защищает вакцинация.
Прививки должны получать:
- дети в 2, 4, 6,18 месяцев;
- ревакцинация – в 6 и 16 лет;
- взрослым необходимо производить ревакцинацию каждые 10 лет.
Прививки можно получить бесплатно, за дополнительной информацией обратитесь к своему семейному врачу.
Столбняк – это опасная инфекционная болезнь, которая поражает нервную систему и вызывает сильные болезненные мышечные спазмы (судороги). Даже при получении медицинской помощи, риск смерти от столбняка может достигать 80%.
В случае травмы или царапины грязными опасными предметами для предупреждения столбняка необходимо обратиться к врачу! И не только для обработки раны, но и для проведения экстренной профилактики столбняка.
Читайте также: