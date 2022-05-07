Кабмин оптимизировал требования к обороту лекарственных средств в Украине

Кабинет Министров Украины принял изменения к Лицензионным условиям производства хозяйственной деятельности по производству, оптовой и розничной торговле, импорту лекарственных средств.

Изменения позволят привлечь большее количество субъектов хозяйствования, которые способны обеспечить транспортировку, хранение, отпуск лекарственных средств с сохранением их качества. Таким образом, в учреждения здравоохранения будут поставляться необходимые лекарственные средства, а граждане будут иметь упрощенный доступ к ним.

Постановление действует до прекращения военного положения.

Об этом сообщает Минздрав.

"Такие изменения приняты из-за усложненного обеспечения граждан и учреждений здравоохранения жизненно необходимыми лекарственными средствами и нехватки специализированных складских помещений для хранения лекарственных средств, поступающих в качестве гуманитарной помощи", — говорится в сообщении.

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Изменения предполагают, что на период военного положения:

- лицензиаты по производству или изготовлению лекарственных средств в условиях аптек и/или розничной торговли лекарственными средствами могут производить продажу лекарственных средств другим лицензиатам по производству лекарственных средств в условиях аптек и/или розничной торговли лекарственными средствами с правом их дальнейшей продажи;

- лицензиаты по производству лекарственных средств, производству или изготовлению лекарственных средств в условиях аптеки, оптовой, розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов), при условии соблюдения определенных производителем условий хранения могут:

перевозить лекарственные средства транспортом общего пользования, в том числе тем, которым осуществляется перевозка пассажиров, и в почтовых или багажных отделениях;

хранить лекарственные средства в складских помещениях, сведения о которых отсутствуют в лицензионном реестре производства лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов);

- рецептурные лекарственные средства (кроме лекарственных средств, содержащих наркотические средства), которые согласно инструкции для медицинского применения подлежат отпуску по рецепту (за средства пациента и/или других источников, не запрещенных законом, кроме бюджетных средств) могут отпускаться без рецепта, при предоставлении работниками аптек и их структурных подразделений разъяснения пациентам о необходимости применения таких лекарственных средств согласно указанной инструкции;

- лицензиаты по производству (изготовлению) лекарственных средств в условиях аптеки могут проводить контроль качества лекарственных средств в лабораториях по контракту при недостаточности у таких лицензиатов материально-технических средств, необходимых для контроля качества лекарственных средств, предусмотренных требованиями пункта 157 этих лицензионных условий;

- лицензиаты по производству (изготовлению) лекарственных средств в условиях аптеки могут продавать изготовленные лекарственные средства лицензиатам по оптовой торговле лекарственными средствами;

- лицензиаты по производству лекарственных средств, оптовой торговли лекарственными средствами и/или импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов) могут отпускать лекарственные средства военным администрациям, подразделениям Вооруженных сил Украины, организациям и учреждениям, которые привлекают к своей деятельности волонтеров и оказывают гуманитарную помощь;

- лицензиаты по производству лекарственных средств, в случае невозможности вторичной упаковки по причинам, связанным с введением военного состояния (в том числе отсутствия запасов упаковочных материалов), могут осуществлять выпуск и реализацию серий лекарственных средств в первичной упаковке.

Напомним, Минздрав упростил процедуру формирования больничных для беременных, которые из-за войны выехали в другие страны.

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