Кабмин возобновил реализацию альбумина за рубежом для национальных производителей

Разрешение на реализацию препаратов крови за границей поможет фармацевтической отрасли выполнять международные контракты.
Кабинет Министров Украины разрешил национальным производителям реализовывать препараты на основе крови за границей, но с соблюдением обязательных условий.
Об этом сообщает Минздрав.
"Соответствующее решение – это очередной шаг, который делает Минздрав для восстановления экономики от разрушительных последствий российского вторжения", – говорится в сообщении.
Да, разрешение на реализацию препаратов крови за рубежом:
- поможет фармацевтической области выполнять международные контракты;
- убережет национального производителя от критических последствий войны;
- будет способствовать запуску украинской экономики;
- будет способствовать дополнительным поступлениям в госбюджет.
В частности, речь идет именно о препаратах на основе крови (альбумин и иммуноглобулин), а не донорской крови как таковой. Ведь экспорт последней в Украину запрещен.
Следует отметить, что реализовать компоненты крови или препараты на ее основе запрещено, если у производителя нет неснижаемого запаса.
Минздрав подробнее информирует о каждой из инфекций, а также когда необходимо делать вакцинацию. Не пренебрегайте своей безопасностью в условиях войны.
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