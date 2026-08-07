Качать пресс необязательно: какое упражнение поможет сделать живот плоским

Долгожданные кубики не появятся, если просто качать мышцы / © Credits

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Многие, пытаясь убрать лишний жир в зоне живота, выполняют подъемы корпуса и разнообразные скручивания, считая их наиболее эффективными упражнениями для пресса.

Об этом сообщает Mirror.

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Классические подъемы корпуса преимущественно задействуют мышцы живота, сгибатели бедра и грудные мышцы. При выполнении упражнения человек поднимает верхнюю часть туловища из положения лежа до колен.

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Однако старший преподаватель по силовой и функциональной подготовке Университета Восточного Лондона Ли Браун объяснил, что мышцы пресса при этом работают не так интенсивно, как многие считают. Кроме того, чрезмерное выполнение таких упражнений может привести к отрицательным последствиям.

По словам эксперта, большая нагрузка способна повлечь боль в пояснице и перенапряжение сгибателей бедра. Это может вызвать дисбаланс мышц и увеличить нагрузку на поясничный отдел позвоночника.

Вместо подъемов корпуса специалист советует выполнять упражнения, лучше укрепляющие мышцы кора. Среди них — планка, боковая планка, «прогулка фермера», «прогулка с чемоданом», а также упражнение «собака-птица», во время которого из положения на четырех одновременно поднимаются противоположные руки и ноги. Дополнительно укрепить мышцы корпуса помогают занятия йогой и пилатесом.

Ранее сообщалось, что мятный чай — эффективный диетический напиток, помогающий уменьшить жир на животе благодаря улучшению пищеварения, снижению вздутия и подавлению аппетита.

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