Как БаДМ объединяет заботу о здоровье украинцев и об окружающей среде

Один из ведущих фармацевтических дистрибьюторов Украины — БаДМ уже более 30 лет заботится о здоровье украинцев. Компания непрерывно снабжает лекарственными средствами более 18 тысяч аптек и медицинских учреждений по всей Украине. Также команда БаДМ реализует многочисленные корпоративные программы и стратегии устойчивого развития. Одна из них — BaDM ECO. Это комплексная система, объединяющая энергоэффективные решения, экологическую логистику и инициативы ответственного потребления.

Новый уровень энергетической стабильности

Энергонезависимость является важной составляющей многих рабочих процессов, особенно в условиях войны. Она обеспечивает стабильную работу компании даже в периоды энергетических кризисов, вызванных вражескими обстрелами или другими факторами. С 2014 года БаДМ активно модернизирует собственную систему автономного энергообеспечения. Среди прочего по состоянию на начало 2025 года в структурных подразделениях компании было установлено 2443 единицы солнечных панелей, общей мощностью 1392,33 кВт.

К сожалению, 6 декабря 2025 года в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на аптечный склад распределительного центра в Днепре БаДМ потерял значительную часть солнечного оборудования, что привело к сокращению фактической генерации энергии на 74,5% от общих мощностей.

Несмотря на это, компания не остановилась в стремлении максимально повысить энергонезависимость, чтобы и дальше обеспечивать украинцев необходимыми лекарствами. Было принято решение установить дополнительно 3000 солнечных панелей общей мощностью 1800 кВт. Это позволит не только восстановить потерянные мощности, но и увеличить их на 129,3% по сравнению с показателями 2025 года.

Экологическая ответственность

С апреля текущего года во всех структурных подразделениях компании действует инициатива по сбору и переработке использованных батареек. Во всех регионах присутствия БаДМ установлены специальные боксы, куда работники могут складывать элементы питания. Это полезное для окружающей среды дело призвано сохранить природу, предотвращая загрязнение почвы и воды вредными веществами.

Уже есть первые результаты: за первый месяц сотрудники компании собрали более 30 килограммов использованных батареек.

После сбора батарейки передаются лицензированному подрядчику в Украине, где проходят сортировку и подготовку к транспортировке, а затем направляются на переработку в специализированное предприятие в Европейском Союзе.

Новая жизнь для территории

Коллектив компании также активно принимает участие в создании зеленых зон, которые не только придают уют прилегающей локации, но и делают окружающую среду более чистой. В рамках экологической инициативы «Цветущее пространство» сотрудники центрального офиса БаДМ высадили около 150 кустов японской спиреи.

Совместная инициатива поддержала сплочённость команды и помогла в формировании ответственного отношения к экосистеме. Это не только улучшает территорию вокруг, но и укрепляет командный дух внутри компании.

Совместное будущее через ответственные решения

БаДМ продолжает активно внедрять инновационные энергоэффективные и экологические решения, направленные на сохранение окружающей среды и рациональное использование ресурсов.

«Компания стремится не только работать эффективно, но и действовать так, чтобы наша деятельность приносила пользу людям и природе. Мы уверены, что ответственный подход к энергетике и окружающей среде является вкладом в устойчивое развитие ООО «БаДМ» и нашим вкладом в здоровье и благополучие каждого украинца», — отмечает и.о. генерального директора ООО «БаДМ», Дмитрий Бабенко.

