Как бег убивает тело: пластический хирург сделал шокирующее заявление

Известный американский пластический хирург шокировал поклонников фитнеса резкой критикой одного из самых популярных видов тренировок — бега, предупредив людей отказаться от него, если они ценят свои суставы, кожу и долгосрочное здоровье.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Доктор Джеральд Имбер, пластический хирург из Нью-Йорка, известный своими откровенными советами по здоровью, рассказал своим подписчикам в Instagram, что он «устал повторять», что бег разрушает тело.

«Не бегайте. Я так устал это говорить. Суть такова: бег ощущается прекрасно. Это прекрасно. Вы получаете кайф от него. Но ваши колени изнашиваются, лодыжки изнашиваются, бедра страдают, кожа увядает, а лицо обвисает. Это высокая цена, и этого недостаточно. К тому же, вы ускоряете процесс укорочения роста из-за постоянных ударов. Для меня этого достаточно. Почему бы просто не сесть на велосипед и забыть о беге?», — рассказал он.

Как сообщает издание, видео быстро стало вирусным, вызвав горячие споры среди бегунов и велосипедистов. Некоторые считали его совет преувеличенным, но другие согласились с врачом.

«Я бегаю уже 35 лет и считаю, что это эликсир молодости! Прощай, бег», — ответила одна женщина.

Другая добавила: «Мне 70, я бегаю уже 45 лет без травм. В этом году пробежала полумарафон в честь своего дня рождения. Мое сердечно-сосудистое здоровье как у 40-летнего человека».

Однако некоторые признались, что вынуждены были бросить бег из-за боли.

«После семи лет ежедневного бега я теперь хожу пешком. Было трудно смириться, но мое тело отказалось от бега. Ходьба значительно лучше для моих суставов», — отметила одна женщина.

Другая добавила: «Он абсолютно прав, ваши колени заплатят позже. Говорю по собственному опыту».

Этот спор снова поднял вопрос: действительно ли бег является «эликсиром молодости», или он постепенно истощает тело.

По данным Sports Medicine Australia, и бег, и велосипед — отличные кардио-упражнения, но главная разница в нагрузке.

Бег создает стресс для коленей, бедер и лодыжек, что может укреплять кости со временем, но также повышает риск травм, таких как стрессовые переломы, боль в голенях и износ суставов.

Велосипед, напротив, считается упражнением с низкой нагрузкой, менее вредным для суставов и более безопасным для старших людей, хотя он может менее эффективно укреплять костную ткань.

Эксперты советуют сочетать различные виды активности: низкоударные упражнения, такие как велосипед, плавание и ходьба, с силовыми тренировками и время от времени бегом, чтобы сбалансировать здоровье костей, сердечно-сосудистую форму и защиту суставов.

Несмотря на это, категорическое предостережение доктора Имбера продолжает вызывать споры: многие задаются вопросом, действительно ли их утренняя пробежка сохраняет молодость или наоборот — ускоряет старение.

