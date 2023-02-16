Как бесплатно получить лекарство в случае несахарного диабета – объяснение специалистов

Помните: срок действия рецепта составляет 30 дней со дня выписки.
В программу реимбурсации " Доступное лекарство " входят четыре торговых названия десмопрессина, который назначают в случае несахарного диабета. Все препараты для лечения несахарного диабета можно получить бесплатно.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.
Как получить лекарство бесплатно
Обратиться к эндокринологу
Врач создаст план лечения с информацией о дозировке препарата и внесет его в электронную систему здравоохранения. Эндокринолог также выпишет первый электронный рецепт на "Доступное лекарство"
"Обращаем внимание, что во время войны врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт – он так же действителен в аптеке", – пояснили врачи.
С рецептом можно прийти в любую аптеку, независимо от места регистрации
Главное условие – наличие договора по НСЗУ.
Узнать такую аптеку можно по наклейке "Доступное лекарство".
Помните: срок действия рецепта составляет 30 дней со дня выписки.
Покажите рецепт работнику аптеки
Фармацевт предлагает имеющиеся препараты, содержащие нужное действующее вещество. А также сообщит, какой препарат полностью безвозмездный, а за который нужно доплатить. Стоимость лекарства аптеке возместит НСЗУ.
За вторым и последующими рецептами можно обращаться к семейному врачу. Врач выпишет рецепт на основе плана лечения, который уже создал эндокринолог.
Вынужденные переселенцы могут обращаться к любому врачу первички – декларация необязательна.
Как найти ближайшую аптеку с договором с НСЗУ
- Аптеку можно разыскать через дашборд на сайте. На второй странице в меню слева выберите область или ваш населенный пункт и нужное направление программы реимбурсации.
- Позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
- Через чат-бот "Спроси Гришку".
Добавим, что в Украине также было проведено масштабное исследование психологического состояния людей во время войны. Если вы наблюдаете у себя симптомы эмоциональных, когнитивных, поведенческих или физических нарушений, обратитесь к врачу.
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