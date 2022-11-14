Как бесплатный контроль уровня сахара в крови может спасти жизнь

В Украине зарегистрировано более 1 млн больных сахарным диабетом и около 200 тыс. пациентов вынуждены постоянно принимать инсулин.

Сахарный диабет – хроническое заболевание, вызванное недостатком в организме собственного инсулина: поджелудочная железа не вырабатывает этот гормон в достаточном количестве или организм не может его эффективно использовать.

Об этом сообщают специалисты Минздрава.

"95% людей с сахарным диабетом имеют диабет 2 типа, который можно предупредить в 80% случаев", – сообщают специалисты.

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Когда контроль уровня сахара в крови необходим

Чтобы не подвергать себя опасности диабета 2-го типа, нужно контролировать уровень глюкозы в крови.

если вы старше 45 лет;

сахарным диабетом болеют родные;

у вас есть лишний вес

Напомним, людям с диабетом 2 типа было бы полезно потреблять больше клетчатки и рыбы.

Что касается лучших ягод, овощей и фруктов, не повышающих уровень сахара в крови, то диетологи составили рейтинг.

Диетологи называют фрукты и ягоды "естественными конфетами".

Добавим, что украинская врач-диетология Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказывала о наиболее доступных и питательных продуктах.

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