Как биологический возраст влияет на похудение: новое открытие ученых

Похудение / © Pexels

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Новые научные исследования показывают, что люди с меньшим фактического биологическим возрастом легче и эффективнее сбрасывают лишний вес. Ученые предполагают, что секрет кроется в лучшей метаболической адаптации и способности организма быстрее сжигать накопленный жир.

Об этом говорится в статье New Scientist.

Ранее исследователи пришли к выводу, что интервальное голодание, в частности, популярная диета 5:2, вероятно, не дает лучших результатов для похудения, чем отсутствие специальных диетических ограничений. При таком режиме человек пять дней питается в обычном режиме, а за два других сокращает потребление калорий. В то же время голодание может предусматривать и длительный полный или почти полный отказ от еды.

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Исследование среди людей в метаболическом состоянии голодовки

Именно такой подход изучали Стив Хорват из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и его коллеги. В исследовании приняли участие 32 добровольца без известных заболеваний. В течение 12 дней они получали всего 200-250 калорий в сутки — в виде фруктового сока, овощных бульонов и меда.

«Это не то, что следует пытаться повторить дома. Это была медицински контролируемая программа в условиях стационара специализированной клиники, с постоянным клиническим наблюдением», — отметил Хорват.

Участники потребляли разрешенные калории в три промежутка времени: с 7:00 до 9:00, с 11:30 до 13:00 и с 18:30 до 20:00. По словам Робина Меснажа из Королевского колледжа Лондона, такая схема перевела добровольцев с 25 до 72 лет в метаболическое состояние голодания. В этот момент организм переходит от использования энергии из еды к сжиганию энергетических запасов.

Как ученые определили биологический возраст участников исследования?

Чтобы оценить изменения биологического возраста участников, ученые применили 12 разных эпигенетических часов. Они анализируют, в частности, химические метки на ДНК, изменяющиеся с возрастом. На эти процессы также может влиять образ жизни человека, включая уровень физической активности.

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Результаты работы разных эпигенетических часов отличались. Некоторые из них зафиксировали увеличение биологического возраста, что может свидетельствовать об отрицательном влиянии чрезвычайно сурового голодания на организм. В то же время часы, предназначенные для выявления изменений индекса массы тела, показали снижение биологического возраста.

Результаты исследования о потере веса

Несмотря на различия между методами оценки, исследователи обнаружили закономерность: участники, которые в начале эксперимента были биологически моложе своего фактического возраста, в среднем потеряли больше веса, чем биологически старшие добровольцы.

Для самого Хорвата этот результат стал неожиданным.

«Честно говоря, мы не знаем механизма», — сказал он.

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В то же время, ученый предполагает, что биологически моложе организм может лучше адаптироваться к изменениям в доступности энергии. То есть, он способен быстрее перейти от использования пищи к сжиганию накопленного жира, когда количество калорий в рационе резко уменьшается.

Такое объяснение может быть связано с более эффективной работой митохондрий у биологически молодых людей. По словам Паулины Корреа-Буррос из Чилийского университета, это может способствовать более быстрому переходу организма к сжиганию жира.

Кроме того, у таких людей могут лучше работать клеточные механизмы, отвечающие за распознавание питательных веществ. Это потенциально позволяет организму более эффективно переключаться между разными источниками энергии. Однако Корреа-Буррос отмечает, что исследование охватывало небольшое количество людей, поэтому его результаты пока нельзя считать окончательными.

Следующим шагом для ученых должна стать проверка того, сохраняется ли такая закономерность при менее строгих диетах. Хорват подчеркивает, что эксперимент не рассчитан на долгосрочное соблюдение подобного режима питания.

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«12-дневная голодовка под контролем — это не долгосрочная диета, и она не предназначена для этого», — сказал он.

Как можно влиять на биологический возраст?

В то же время, на биологический возраст можно влиять с помощью здорового образа жизни.

«Привычки, по которым имеются самые веские доказательства их положительного влияния на здоровое эпигенетическое старение, хорошо известны: не курить, заниматься физическими упражнениями, поддерживать здоровую массу тела и иметь хорошие отношения с другими людьми», — рассказал Хорват.

К слову, исследование ученых с участием почти 300 женщин показало, что при одинаковом количестве калорий «совы» набирают больше веса, чем «жаворонки», через позднее время еды. Вечерний хронотип съедает четверть суточной нормы после 20:00, предпочитая жиры и углеводы, когда организм уже находится в режиме накопления энергии. Чтобы избежать лишнего веса и метаболических нарушений, ученые советуют не пропускать завтраки, переносить основные порции на первую половину дня и отказаться от поздних ужинов.

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