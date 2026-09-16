Как будто прокололи иглой: о каком серьезном сбое иммунитета свидетельствуют мелкие ямки на ногтях.

«Побитые» ямками ногти нельзя игнорировать / © Фото из открытых источников

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Ногти могут изменяться по многим причинам, и далеко не каждая неровность свидетельствует о болезни . Но если на их поверхности появились многочисленные круглые углубления, это может быть так называемый пунктатный ноготь , или nail pitting, который связывают с некоторыми кожными и аутоиммунными заболеваниями.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Как выглядят ямки на ногтях

Пунктатный ноготь легко узнать по небольшим углублениям, напоминающим следы от прокола тонкой иглой. Они могут быть единичными или укрывать значительную часть поверхности одного или нескольких ногтей на руках или ногах.

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Такие изменения возникают из-за нарушения работы ногтевого матрикса — участка, где формируется ногтевая пластина. Если этот процесс возникает из-за воспаления, на готовом ногте могут оставаться характерные ямки.

Американская академия дерматологии отмечает , что ямки на ногтях могут быть связаны с псориазом, атопическим дерматитом и очаговой алопецией.

В то же время, сами углубления не позволяют определить конкретную болезнь. Важно обращать внимание и на другие изменения ногтей, кожи, волос и суставов.

Чаще всего это связывают с псориазом

Одной из самых известных причин пунктатных ногтей является псориаз — хроническое заболевание, связанное с нарушениями работы иммунной системы. Оно может проявляться не только на коже, но и поражать ногти.

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Американские дерматологи отмечают, что при ногтевом псориазе могут появляться маленькие ямки, белая, желтая или коричневая окраска, шероховатость и хрупкость ногтей. В некоторых случаях ногтевая пластина начинает отделяться от ногтевого ложа.

При этом кожные проявления псориаза могут отсутствовать. Поэтому иногда именно изменения ногтей становятся одной из подсказок, помогающей заподозрить заболевание.

В особом внимании ситуация нуждается, если вместе с ямками появляются боль, скованность или отек суставов . Ногтевые изменения могут сопровождаться псориатическим артритом, который также связан с псориазом.

Какие еще болезни могут влиять на ногти

Псориаз – не единственная возможная причина. Подобные углубления могут возникать при экземе , в частности атопическом дерматите, а также при очаговой алопеции — аутоиммунном заболевании, которое приводит к появлению отдельных участков выпадения волос.

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По данным Mayo Clinic, пунктатные ногти также могут быть связаны с алопецией ареата, когда иммунная система атакует волосяные фолликулы, а иногда поражает и ногти. В таком случае на них могут появляться маленькие ямки, они могут становиться тоньше, ломаться или приобретать шершавую, похожую на наждачную бумагу поверхность.

Реже подобные изменения встречаются при других заболеваниях, включая лишайный планус, саркоидоз или реактивный артрит. Однако появление нескольких ямок само по себе не означает, что у человека одна из этих болезней.

Ямки могут быть не единственным изменением

При заболеваниях ногтей часто изменяется не только их поверхность. Ногтевая пластина может становиться толще, ломаться, изменять цвет, деформироваться или отслаиваться от ногтевого ложа.

Важно не путать пунктатные ямки с поперечными бороздами , которые называют линиями Бо. Они проходят через ноготь от одного края к другому и могут возникать после временного нарушения роста ногтя, например из-за болезни, инфекции или других воздействий.

Также похожий вид иногда имеет грибковое поражение ногтей. При нем ноготь чаще становится толстым, изменяет цвет, крошится или деформируется, поэтому по внешнему виду не всегда можно самостоятельно определить причину.

Когда стоит показать ногти врачу

Одна небольшая неровность на ногте — еще не повод паниковать. Но если ямки появились на нескольких ногтях, не исчезают по мере роста ногтевой пластины или постепенно становятся заметнее, следует обратиться к врачу.

Особенно важно это сделать, если одновременно появились псориатические высыпания на коже, изменения кожи головы, очаговое выпадение волос или боль и скованность в суставах . Такое сочетание симптомов может дать лечащему врачу важные подсказки для диагностики.

Специалисты также советуют обращаться за медицинской помощью, если ногти претерпели необычные или устойчивые изменения.

Так что маленькие ямки на ногтях не означают автоматически наличие серьезной болезни. Но если гладкая поверхность ногтей вдруг стала заметно «побитой» точками, особенно вместе с другими симптомами, такое изменение лучше не игнорировать.

Напомним, исследователи назвали малозаметное изменение ногтей, которое в редких случаях может помочь выявить системное заболевание на раннем этапе . Речь идет о красноватых лунулах – светлых полумесячных участках у основания ногтей.

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