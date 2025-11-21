ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
184
Время на прочтение
2 мин

Как быстро похудеть к Новому году

Для того чтобы сбросить вес, не обязательно прибегать к жестким мерам.

Вера Хмельницкая
Похудеть к празднику можно без вреда для здоровья

Похудеть к празднику можно без вреда для здоровья / © Credits

Если до Нового года осталось не так много времени, а вы хотите успеть привести себя в форму за это время — это реально. Но помните, лучше не злоупотреблять экспресс похудениями, ведь, как известно, любая диета стрессовый процесс для организма.

Конечно, похудеть к Новому году на 10-15 кг в месяц без риска для здоровья у вас не получится, но сбросить несколько лишних килограммов и привести в норму свое питание — легко.

Чтобы быстро похудеть к Новому году, сначала нужно поставить реалистичные цели.

Как питаться, чтобы похудеть:

  • Не пропускайте завтрак

  • Уменьшите количество быстрых углеводов

  • Ешьте белок, полезные жиры и овощи

  • Заменяйте жирную пищу низкокалорийной

  • Ешьте больше овощей и фруктов

  • Пейте много воды

  • Употребляйте белок. Уменьшать его не стоит, нужно следить за его достаточным содержанием (обычно это 1 гр белка на 1 кг веса) в рационе. Частично замените мясные продукты рыбой и морепродуктами.

Какие продукты следует исключить из рациона:

  • Фаст-фуд: картофель фри, бургеры, пицца

  • Чипсы, сухарики, крекеры

  • Сладкие газированные напитки и соки

  • Белый хлеб

  • Конфеты, печенье, пончики, вафли, пирожные, торты

  • Соусы, майонез, кетчуп

  • Маргарин, сливочное масло, рафинированное растительное масло

  • Сало, колбасы, сосиски, бекон

  • Жирные молочные продукты, сливочное масло, сливки, мороженое

  • Алкоголь

Раньше мы писали о том, что нужно есть утром, чтобы похудеть. Больше об этом читайте в новости.

