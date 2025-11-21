Как быстро похудеть к Новому году

Похудеть к празднику можно без вреда для здоровья / © Credits

Если до Нового года осталось не так много времени, а вы хотите успеть привести себя в форму за это время — это реально. Но помните, лучше не злоупотреблять экспресс похудениями, ведь, как известно, любая диета стрессовый процесс для организма.

Конечно, похудеть к Новому году на 10-15 кг в месяц без риска для здоровья у вас не получится, но сбросить несколько лишних килограммов и привести в норму свое питание — легко.

Чтобы быстро похудеть к Новому году, сначала нужно поставить реалистичные цели.

Как питаться, чтобы похудеть:

Не пропускайте завтрак

Уменьшите количество быстрых углеводов

Ешьте белок, полезные жиры и овощи

Заменяйте жирную пищу низкокалорийной

Ешьте больше овощей и фруктов

Пейте много воды

Употребляйте белок. Уменьшать его не стоит, нужно следить за его достаточным содержанием (обычно это 1 гр белка на 1 кг веса) в рационе. Частично замените мясные продукты рыбой и морепродуктами.

Какие продукты следует исключить из рациона:

Фаст-фуд: картофель фри, бургеры, пицца

Чипсы, сухарики, крекеры

Сладкие газированные напитки и соки

Белый хлеб

Конфеты, печенье, пончики, вафли, пирожные, торты

Соусы, майонез, кетчуп

Маргарин, сливочное масло, рафинированное растительное масло

Сало, колбасы, сосиски, бекон

Жирные молочные продукты, сливочное масло, сливки, мороженое

Алкоголь

