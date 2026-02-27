ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Как быстро похудеть: три простых шага, гарантирующих результат

Приближение весны — это время, когда общий интерес к тому, как быстро похудеть, начинает стремительно расти.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Быстрое похудение без ущерба абсолютно реально

Быстрое похудение без ущерба абсолютно реально / © pixabay.com

Когда мы пытаемся похудеть, часто хотим сразу видеть результат и быстро прийти в форму. Это не всегда возможно по множеству причин.

Но есть ряд простых способов, которые могут ускорить процесс, пишет Healthline.

Уменьшите потребление рафинированных углеводов

Один из способов быстро похудеть — сократить потребление сахара, крахмала или углеводов. Этого можно добиться благодаря диете с низким содержанием углеводов или уменьшив количество рафинированных углеводов и заменив их цельнозерновыми продуктами. Это также может помочь обуздать аппетит, снизить уровень инсулина и заставить вас похудеть.

Исследования показывают, что диета с низким содержанием углеводов может снизить аппетит, что может привести к потреблению меньшего количества калорий.

Ешьте белки, жиры и овощи

Каждый прием пищи должен включать в себя источник белка, полезный источник жира, сложные углеводы и овощи.

Белок необходим для сохранения здоровья и мышечной массы при похудении.

Данные свидетельствуют о том, что потребление достаточного количества белка может снизить аппетит и массу тела.

Диеты с достаточным содержанием белка могут также помочь:

  • уменьшить навязчивые мысли о еде на 60%

  • вдвое уменьшить желание перекусить поздно вечером

  • чувствовать себя сытым

К здоровым источникам белка относятся:

  • мясо: говядина, курица, свинина, баранина

  • рыба и морепродукты: лосось, форель и креветки

  • яйца: целые яйца с желтком

  • растительные белки: фасоль, бобы, киноа, темпе и тофу

Низкоуглеводные и листовые зеленые овощи

Не бойтесь есть много листовых зеленых овощей. Они богаты питательными веществами, и вы можете есть их много, не увеличивая количество калорий и углеводов.

Овощи, которые должны быть в рационе с низким содержанием углеводов или калорий:

  • брокколи

  • цветная капуста

  • шпинат

  • помидоры

  • брюссельская капуста

  • капуста

  • мангольд

  • салат

  • огурец

Здоровые жиры

Не бойтесь есть жиры. Вашему организму необходимы здоровые жиры, независимо от того, какой план питания вы выбираете. Оливковое масло и масло авокадо — отличный выбор.

Другие жиры, такие как масло и кокосовое масло, следует использовать только в умеренных количествах из-за более высокого содержания насыщенных жиров.

Двигайтесь

Упражнения, хотя и не обязательны для похудения, могут помочь вам избавиться от лишнего веса быстрее.

Если упражнения с дополнительно весом вам не подходят, некоторые кардио-тренировки, как ходьба, бег трусцой, бег, езда на велосипеде или плавание очень полезны для похудения и общего состояния здоровья.

Ешьте медленно

Быстрое питание с течением времени может привести к увеличению веса, в то время как медленное питание заставляет вас чувствовать себя более сытым и повышает уровень гормонов, снижающих вес.

Ранее мы писали об основных ошибках, мешающих похудеть. Больше об этом читайте в новости.

