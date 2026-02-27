Как быстро похудеть: три простых шага, гарантирующих результат

Быстрое похудение без ущерба абсолютно реально / © pixabay.com

Когда мы пытаемся похудеть, часто хотим сразу видеть результат и быстро прийти в форму. Это не всегда возможно по множеству причин.

Но есть ряд простых способов, которые могут ускорить процесс, пишет Healthline.

Уменьшите потребление рафинированных углеводов

Один из способов быстро похудеть — сократить потребление сахара, крахмала или углеводов. Этого можно добиться благодаря диете с низким содержанием углеводов или уменьшив количество рафинированных углеводов и заменив их цельнозерновыми продуктами. Это также может помочь обуздать аппетит, снизить уровень инсулина и заставить вас похудеть.

Исследования показывают, что диета с низким содержанием углеводов может снизить аппетит, что может привести к потреблению меньшего количества калорий.

Ешьте белки, жиры и овощи

Каждый прием пищи должен включать в себя источник белка, полезный источник жира, сложные углеводы и овощи.

Белок необходим для сохранения здоровья и мышечной массы при похудении.

Данные свидетельствуют о том, что потребление достаточного количества белка может снизить аппетит и массу тела.

Диеты с достаточным содержанием белка могут также помочь:

уменьшить навязчивые мысли о еде на 60%

вдвое уменьшить желание перекусить поздно вечером

чувствовать себя сытым

К здоровым источникам белка относятся:

мясо: говядина, курица, свинина, баранина

рыба и морепродукты: лосось, форель и креветки

яйца: целые яйца с желтком

растительные белки: фасоль, бобы, киноа, темпе и тофу

Низкоуглеводные и листовые зеленые овощи

Не бойтесь есть много листовых зеленых овощей. Они богаты питательными веществами, и вы можете есть их много, не увеличивая количество калорий и углеводов.

Овощи, которые должны быть в рационе с низким содержанием углеводов или калорий:

брокколи

цветная капуста

шпинат

помидоры

брюссельская капуста

капуста

мангольд

салат

огурец

Здоровые жиры

Не бойтесь есть жиры. Вашему организму необходимы здоровые жиры, независимо от того, какой план питания вы выбираете. Оливковое масло и масло авокадо — отличный выбор.

Другие жиры, такие как масло и кокосовое масло, следует использовать только в умеренных количествах из-за более высокого содержания насыщенных жиров.

Двигайтесь

Упражнения, хотя и не обязательны для похудения, могут помочь вам избавиться от лишнего веса быстрее.

Если упражнения с дополнительно весом вам не подходят, некоторые кардио-тренировки, как ходьба, бег трусцой, бег, езда на велосипеде или плавание очень полезны для похудения и общего состояния здоровья.

Ешьте медленно

Быстрое питание с течением времени может привести к увеличению веса, в то время как медленное питание заставляет вас чувствовать себя более сытым и повышает уровень гормонов, снижающих вес.

