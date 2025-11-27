Как быстро преодолеть тревожность: врач назвала неожиданный метод

Тревожность

Ежедневный стресс и непонятная тревожность стали проблемой для многих современных людей. Однако британский врач нашла неожиданное решение, которое поможет облегчить нервное напряжение без лекарств. Она назвала особый вид сладостей, который является ключом к спокойствию.

Об этом пишет The Mirror.

Семейный врач Радж Арора рассказала, как можно справиться с тревогой и ужасными симптомами, которые с ней связаны. По ее словам, кислые сладости могут помочь в этом.

«Это то, что на самом деле помогает, если вы испытываете тревогу. Идея, лежащая в основе этого, заключается в сенсорном опыте. Употребление кислых сладостей успокоит вас, отвлечет от приступа тревоги, который у вас возникает и, как бы, «переключит» ваше внимание на другое», — пояснила Радж.

В то же время врач предупредила, что это не является способом лечения или долговременным способом побороть тревожность.

«Сладости содержат много обработанного сахара. Они имеют высокое содержание сахара и в целом не очень полезны для вашего здоровья. Поэтому я бы не рекомендовала вам просто есть большое количество этого продукта», — предупредила Радж.

Врач объяснила, что такой подход работает, поскольку он переключает внимание мозга. Вместо того чтобы испытывать тревогу, вы концентрируетесь на ощущениях, которые происходят в вашем рту.

Если этот метод вам не подходит, Радж рассказала о другой эффективной стратегии борьбы с тревогой. Она называется «техникой заземления», которая также помогает отвлечься от тревожных мыслей.

Доктор сказала, что вы можете попробовать:

выйти на улицу и наступить на траву;

топать ногами по земле;

подержать лед в руке;

применить дыхательные техники.

В то же время врач Радж отмечает, если вы страдаете от тревоги — вам следует обязательно обратиться к своему семейному врачу.

Ранее специалисты рассказали, как можно остановить паническую атаку и вернуть контроль над телом и разумом.

