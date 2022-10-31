Как быстро распознать инсульт у человека рядом или у себя: четкие признаки нарушения мозгового кровообращения

Каждый год более 100 тысяч украинцев, треть из которых моложе 65 лет, становятся жертвами инсульта.

Специалисты предоставили перечень симптомов инсульта.

О признаках, по которым можно заподозрить инсульт у человека рядом или у себя, рассказали в Минздраве.

"Развитие инсульта могут сопровождать внезапно возникающие симптомы", — отмечают специалисты.

Запомнить признаки инсульта можно по аббревиатуре МОЗГ-Время.

М (Вещание) – попросите человека повторить за вами простое предложение и выполнить простую команду. При инсульте произношение будет неразборчивым, сбивчивым или человек не будет понимать команду.

О (Лицо) — когда одна сторона лица претерпевает визуальные изменения (например, обвисает). Попросите человека улыбнуться. Если у нее инсульт, она не сможет этого сделать или улыбка будет несимметрична.

С (головокружение) – появление жалобы на внезапное головокружение, шаткость походки, потерю равновесия, координации движений.

О (Глаза) – у человека внезапно нарушилось зрение одним или двумя глазами.

К (конечности) – слабость или онемение, невозможность приподнять и удерживать обе руки или обе ноги одновременно, конечности с одной стороны становятся слабее, могут падать, как плоть.

Время – если вы заметили один из этих симптомов, срочно вызывайте скорую.

Добавим, что ангиографическое исследование кровеносных сосудов можно проводить практически по всему организму.

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