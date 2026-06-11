Как быстро снизить уровень сахара после еды: врачи советуют простую 10-минутную привычку

Небольшая прогулка сразу после еды предотвращает стычки уровня сахара в крови

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Регулярные легкие прогулки после сытного обеда или ужина помогают мышцам человека активнее потреблять сахар из кровотока. Такие простые действия эффективно предотвращают резкие прыжки глюкозы и значительно улучшают общее самочувствие без использования медикаментов.

О действенных методах контроля уровня сахара с помощью обычного движения рассказала эндокринолог Сума Гонди в интервью Verywell Health.

Важность своевременного движения

Эксперт объясняет, что во время сокращения мышц они втягивают сахар в клетки для получения необходимой энергии. Это естественным образом очень быстро снижает уровень глюкозы после потребления блюд, особенно содержащих много углеводов.

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Исследования обосновывают, что даже маленькая физическая активность имеет огромное значение для здоровья человека. При этом время начала самой прогулки является гораздо более важным фактором, чем ее общая продолжительность.

"Даже 10-минутная прогулка сразу после еды может быть более эффективной для снижения послеобеденного сахара, чем 30-минутная прогулка позже в течение дня", — отмечает врач.

Альтернативные упражнения и правильное питание

Если у вас нет возможности выйти на улицу, обычную ходьбу легко заменить другими легкими упражнениями. Американская диабетическая ассоциация подтверждает высокую эффективность подъема по лестнице, регулярных перерывов на стояние или простых приседаний продолжительностью от 3 до 15 минут.

В то же время, специалисты советуют не забывать о правильном выборе ежедневных продуктов. Для стабилизации показателей очень важно ограничить рафинированные углеводы, такие как белый рис или хлеб, и отдать предпочтение овощам и бобовым.

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Эндокринологи рекомендуют употреблять пищу с высоким содержанием клетчатки и белка непосредственно перед углеводами. Также доказано, что полноценный здоровый сон напрямую связан с более низким уровнем сахара после еды.

Напомним, исследователи обнаружили, что ежедневное употребление всего одного крупного авокадо способно творить чудеса с метаболизмом и защищать организм от опасных болезней. В частности , авокадо может влиять на уровень сахара в крови.

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