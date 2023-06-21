Как быстро снизить уровень сахара в крови: обычный овощ делает это за минуты

Исследование, результаты которого были опубликованы в престижном Саудовском медицинском журнале, показывает, что сельдерей является отличным натуральным средством для контроля уровня сахара в крови.

Экстракт листьев сельдерея способствует серьезному понижению уровня сахара в крови в течение 120 минут после употребления растения.

К такому выводу пришли исследователи, проанализировав влияние экстракта листьев сельдерея на уровень сахара в крови у пожилых диабетиков.

В исследовании принимали участие пожилые индонезийцы старше 60 лет, у которых был диагностирован предиабет. Группа добровольцев была разделена на две части, и каждой из них были предоставлены разные режимы питания.

Первая группа добровольцев потребляла 250 мг экстракта листьев сельдерея трижды в день (утром, днем и вечером) за 30 минут до еды в течение 12 дней. Вторая группа получала плацебо. После завершения исследования было обнаружено, что группа, принимавшая экстракт сельдерея, имела значительное, а именно на 19,5% снижение уровня сахара в крови после еды.

Результаты постпрандиального теста на глюкозу в плазме, это анализ крови, который измеряет уровень сахара в крови через два часа после еды, показал, что сельдерей достаточно эффективно снижает уровень сахара в крови. Это открытие открывает новые перспективы для пациентов, желающих контролировать свой уровень сахара в крови естественным путем.

Важно заметить, что хотя экстракт листьев сельдерея показал впечатляющие результаты, это не означает, что можно бесконтрольно потреблять продукты с высоким гликемическим индексом. Даже при употреблении экстракта листьев сельдерея рекомендуется ограничивать потребление этих продуктов. Следует избегать превышения допустимого количества сахара и вредных углеводов, которые могут оказывать влияние на уровень сахара в крови.

В то же время экстракт листьев сельдерея может быть отличным дополнением к здоровому питанию.

Польза сельдерея для здоровья огромна. Помимо снижения уровня сахара в крови сельдерей:

Поддерживает здоровье сердца благодаря содержанию антиоксидантов и фитонутриентов, способствующих снижению риска сердечных заболеваний. Она восстанавливает поврежденные клетки и помогает уменьшить воспаление в организме.

Сельдерей укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию витаминов, в частности витамина С и витамина К. Витамин С поддерживает функционирование иммунных клеток, а витамин К способствует укреплению костей и поддержанию здорового кровообращения.

Улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Сельдерей содержит большое количество волокон, что способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта, помогает улучшить перистальтику. Сельдерей также может быть полезен в случае запора или неправильного функционирования кишечника.

Обладает успокаивающим эффектом. Сельдерей содержит специфические вещества, которые влияют на нервную систему, помогают уменьшить уровень стресса, повысить настроение и улучшить качество сна.

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