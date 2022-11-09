Как быть на связи с врачом, получать лекарства и медпомощь в условиях отключения света – разъяснение специалистов

В условиях вынужденного отключения света и других энергоресурсов для каждого украинца важно продолжать заботиться о своем здоровье. Особенно если у вас есть хронические заболевания.

В повышенном внимании к здоровью нуждаются также дети, люди постарше, люди с инвалидностью, говорят специалисты НСЗУ.

"Для них важно иметь под рукой нужное лекарство и контакт с врачом в любой непредсказуемой ситуации. Составить перечень нужных лекарств и как предотвращать потенциальные риски для здоровья можно на консультации у врача, с которым подписана декларация. Именно врач первичного звена является тем специалистом, к которому нужно обращаться в целях профилактики и при любых изменениях вашего здоровья или самочувствия. Это врач, который вовремя распознает угрозу здоровью, поможет выявить и контролировать хронические заболевания, назначит профилактические обследования", — отмечают медики.

Как получить рецепт на лекарство

Семейный врач может выписать пациенту рецепт по программе "Доступное лекарство". Их получают бесплатно или с небольшой доплатой.

Программа постоянно расширяется и список заболеваний, от которых можно получить медикаменты, уже достаточно велик. Речь идет о лекарствах от таких заболеваний:

сердечно-сосудистые;

профилактика инсультов и инфарктов;

бронхиальная астма;

диабет II типа;

несахарный диабет;

инсулинозависимый диабет (инсулины);

расстройства психики и поведения;

эпилепсия;

болезнь Паркинсона;

хроническое обструктивное заболевание легких.

На время военного состояния рецепт может быть как электронным, так и бумажным, если, например, в медучреждении выключили свет. Бумажный рецепт также погасят в аптеке.

Выписать рецепт на доступное лекарство может любой врач первичного звена, не обязательно тот, с которым заключена декларация. Если вы поддерживаете связь с вашим семейным врачом, выписать рецепт он сможет и по телефону, а чтобы получить лекарство не обязательно идти самому в аптеку – можно передать номер рецепта родным или близким.

Если у вас есть возможность, вы можете принести лекарства своим соседям постарше или людям с инвалидностью, живущим рядом.

Преимуществом программы "Доступное лекарство" является то, что их можно получить в любой аптеке страны, работающей по договору с НСЗУ, независимо от того, где выписали рецепт. Вместе с тем рекомендуем иметь контакты ближайших аптек возле вашего дома и всегда проверять количество лекарств.

А чтобы быть на связи с врачом, стоит проговорить как с ним можно связаться, если не будет света: есть ли альтернативные номера телефонов, можно ли писать смс-сообщения, если не будут работать мессенджеры, и тому подобное. Для человека всех возрастов важно иметь семейного врача и быть с ним на связи.

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Как получить психологическую помощь

Уровень стресса, с которым сейчас сталкиваются украинцы, очень велик. В тот или иной момент каждый из нас может стать более уязвимым и нуждаться в профессиональной психологической поддержке. Обращаться за помощью не стыдно. Напротив, это важная составляющая заботы о себе.

Психологическую помощь можно получить у семейного врача, терапевта или педиатра. Независимо от того, подписана ли с этим врачом декларация. Врач проведет скрининг на наличие расстройств психики и поведения, при необходимости направит в психиатр.

В психиатр можно обратиться бесплатно и без направления. Найти медучреждение, где работают такие специалисты, можно позвонив по номеру 16-77.

Непредсказуемые ситуации, которые, к сожалению, сейчас сейчас стали нормой в жизни украинцев, отнюдь не вина врача или врача, медсестры или медбрата, пациента или пациентки. Это также не прихоть правительства или плохая работа государственных учреждений. В кризисных ситуациях украинцы проявляют героизм и восхищаются друг другом. Чтобы спокойнее пройти этот этап, проявим чуткость и солидарность, в какой бы роли мы ни были. Ведь электроэнергия – это лишь физический ресурс, а забота и забота – это тот свет, который помогает нам в самое темное время.

Отметим, что пережитые события войны оставляют отражение и могут привести к негативным изменениям в психическом состоянии человека, если вовремя не обратиться за помощью.

Напомним, в Украине было проведено масштабное исследование психологического состояния людей во время войны.

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