Как часто принимать добавки с куркумой и как долго они действуют

Куркума обладает мощным противовоспалительным действием и является сильным антиоксидантом / © Pexels

Куркума может храниться в организме от одного до двух дней. Однако срок ее выведения зависит от формы, дозировки и индивидуальных особенностей организма.

Об этом говорится в новом исследовании.

Куркумин обладает низкой биодоступностью, то есть усваивается не очень эффективно. Однако есть способы улучшить его усвоение:

Пиперин (компонент черного перца) значительно усиливает поглощение куркумина. При совместном приеме уровень куркумина в крови может увеличиваться более чем в 20 раз.

Жиры также помогают: полезно сочетать куркуму с авокадо, орехами, семенами или жирной рыбой. Некоторые добавки специально содержат жиры для лучшего усвоения.

Как часто принимать добавки с куркумой

Частота зависит от цели. К примеру, в случае воспаления суставов специалисты рекомендуют 500 мг куркумина дважды в день. Но постоянный прием добавок не рекомендуется: обычно их используют курсами не более 2-3 месяцев. Оптимальную схему лучше обсуждать с лечащим врачом.

Полезные свойства куркумы

Соединения в составе куркумы называются куркуминоидами, а самым важным из них является куркумин.

В то же время куркумин плохо впитывается в кровь. Для того чтобы эффект от него был лучше, следует улучшить его биодоступность (скорость, с которой организм усваивает вещество). Благодаря куркумину специя обладает не только вкусовыми, но и лечебными свойствами.

Куркумин вспомогательный при окислительных и воспалительных состояниях, метаболическом синдроме, артрите, тревожности и гиперлипидемии.

Он может применяться при воспалении и боли в мышцах, вызванных физическими нагрузками, улучшая таким образом восстановление и работоспособность.

Большинство этих преимуществ можно объяснить его антиоксидантным и противовоспалительным действием. Куркумин представляет собой мощный антиоксидант, способный нейтрализовать свободные радикалы благодаря своей химической структуре.

Это биологически активное вещество помогает бороться с воспалением, хотя нужно понимать, что для достижения лечебного эффекта нужны очень высокие дозы, которые могут быть вредными для организма.

