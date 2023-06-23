Как часто следует мыть голову и можно ли делать это ежедневно — эксперт ответил

Эксперты говорят, что нет однозначного ответа на вопрос, как часто вы должны мыть голову.

Некоторые люди просто думают, что им нужно мыть голову каждый день, иначе у них будут очень жирные волосы, говорит доктор Энтони Росси, ассистент дерматолога Мемориального онкологического центра Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке и сотрудник Американской академии дерматологической ассоциации. Однако это не совсем так.

Об этом пишет CNN.

Эксперт отметил: "Если люди попытаются не делать это ежедневно, то увидят, что на самом деле у них не такая жирная кожа головы или волос".

Как часто следует мыть голову? Это зависит от многих факторов, включая тип волос, степень жирности вашей кожи головы и ваш уровень активности.

"Это что-то вроде личного дела каждого", — сказал Росси. Слишком частое мытье может высушить и сделать волосы тусклыми, а накопление жира из-за недостаточного мытья также может привести к неприятному запаху и шелушению.

Вот как определить, какой вариант вам подходит.

Когда следует мыть голову

Росси обычно говорит своим пациентам, что они должны мыть голову один или два раза в неделю. Но если вы применяли химические процедуры, которые могут сделать ваши волосы сухими, например отбеливание, химическую завивку или средства для релаксации, вы можете мыть его реже одного раза в неделю, чтобы избежать ломкости или секущихся кончиков, сказал он.

Согласно веб-сайту Американской академии дерматологической ассоциации, если ваша кожа головы очень жирная, возможно, вам придется мыть ее раз в день. Ваш возраст может сыграть свою роль.

“При половом созревании мы имеем всплеск гормонов, поэтому сальные железы могут увеличиваться. Это причина, почему у людей бывают подростковые прыщи”, — сказал Росси. У детей во время полового созревания кожа головы может быть более жирной, поэтому чаще мыть волосы могут быть полезными, добавил он.

По данным ассоциации, наша кожа головы производит меньше жира, когда мы стареем.

Ассоциация отмечает, что ваши волосы могут быть более склонны к высыханию или ломкости, если они вьющиеся. Слишком частое мытье может усугубить ситуацию, поэтому густые, вьющиеся волосы обычно не нужно мыть ежедневно или даже еженедельно, согласно ассоциации.

Но вы должны мыть его по крайней мере каждые две-три недели, чтобы сохранить кожу головы и волосы чистыми и здоровыми.

Что делать в промежутках между мойкой головы

Уход за волосами и кожей головы происходит не только лишь под душем. В промежутках между мойкой вы можете делать определенные действия, чтобы поддерживать его чистоту и внешний вид и защитить его от повреждений.

“Я считаю, что важно соблюдать гигиену кожи головы. Это так же, как и гигиена бороды – вы хотите заботиться о коже под ней”, – сказал Росси. “Ухаживайте за ним и расчесывайте (ваши волосы). Это разрыхляет мертвые клетки кожи, мусора. Вы можете намочить его, если можете.

“По крайней мере, массаж кожи головы действительно поможет избавиться от мусора. Поэтому вам не обязательно мыть его шампунем, но поддерживать его в чистоте очень полезно”, – добавил Росси. “Вы также можете использовать такие вещи, как несмываемый кондиционер или масла для кожи головы, помогающие питать и увлажнять кожу головы”.

Если вы регулярно потеете во время тренировок, вам не нужно каждый раз мыть волосы шампунем, если нет чрезмерного роста бактерий или ваши волосы или кожа головы не начинают пахнуть, сказал Росси. Вы можете промыть его водой, если хотите.

Большинство сухих шампуней считаются безопасными для волос, но не полагайтесь на них часто, советует эксперт. Если вы заметили избыток жира у линии волос, вы можете вытереть его косметической салфеткой, добавил он.

Если вы плаваете в бассейне с водой, хлор может сделать его сухим и ломким. Согласно Американской академии дерматологической ассоциации, защитите свои волосы, предварительно смочив и кондиционируя их, надев шапочку для плавания, а сразу после этого замените потерянную влагу шампунем и кондиционером, специально разработанным для плавников.

Если у вас постоянные проблемы с кожей головы или волосами, такие как перхоть, выпадение или ломкость волос, вам следует обратиться к сертифицированному дерматологу, который лечит заболевания в этих областях, резюмировал Росси.

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