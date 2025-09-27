Как чай влияет на организм и какой напиток самый полезный: эксперты дали ответ

чай / © Pixabay

Старение — неизбежный процесс, но образ жизни может значительно влиять на то, как быстро меняется организм. Одной из простых и доступных привычек, имеющей пользу для здоровья, является регулярное употребление чая. Исследования показывают, что этот напиток способен замедлять биологическое старение и снижать риск развития хронических заболеваний.

Об этом сообщило издание Verywellhealth/

Источник антиоксидантов

Чай содержит полифенолы и другие антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами — нестабильными молекулами, повреждающими клетки. Это помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других состояний, связанных со старением. поддержка здоровья сердца

Регулярное употребление чая способствует снижению уровня холестерина, стабилизации артериального давления и уменьшению воспаления сердечной мышцы. Полифенолы в его составе защищают сосуды и уменьшают риск атеросклероза — одного из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. Влияние на вес и метаболизм

Антиоксиданты чая помогают ускорять окисление жиров. Например, исследование показало, что чай улун может повышать этот процесс на 20% в течение суток после употребления. Кроме того, определенные соединения чая влияют на кишечную микрофлору, улучшая обмен веществ. контроль уровня сахара в крови

Антиоксидантные и противовоспалительные свойства чая способствуют лучшему регулированию уровня глюкозы и снижают риск развития диабета 2 типа. Одно из исследований в Китае показало, что люди, которые часто употребляли черный чай, имели на 45% ниже риск этого заболевания. Поддержка работы мозга

Зеленый чай содержит эпигалокатехин-галат (EGCG), который положительно влияет на здоровье мозга. Кроме того, аминокислоты теанин и аргинин обладают антистрессовым эффектом, что может замедлять процессы старения нервной системы. Регулярное употребление зеленого чая снижает вероятность развития деменции.

Какой чай самый полезный?

Польза чая зависит от степени его ферментации. Больше всего активных веществ содержится в зеленом чае, далее следуют белый и улун. Черный чай и пуэр считаются менее богатыми на омолаживающие соединения, однако тоже оказывают положительное влияние на организм.

