Как чеснок, лук и имбирь влияют на сердце: что нужно знать

Имбирь / © Pixabay

Реклама

Чеснок, лук и имбирь давно считаются продуктами, поддерживающими работу сердца и сосудов. Их часто называют природными средствами для снижения холестерина, улучшения кровообращения и уменьшения воспаления в организме. В последнее время в соцсетях набирает популярность совет смешивать эти три ингредиента в сырую пасту и употреблять ее ложками для «защиты сердца». Впрочем, специалисты советуют относиться к этому тренду с осторожностью.

Об этом сообщило издание verywellhealth.com.

По словам диетолога Тристы Бест из Balance One, чеснок, лук и имбирь содержат биоактивные соединения — аллицин, кверцетин и гингеролы. Эти вещества действительно обладают свойствами, которые могут быть полезными для сердечно-сосудистой системы. Они помогают уменьшить воспалительные процессы, улучшают эластичность сосудов и способствуют нормализации уровня холестерина.

Реклама

Исследования показывают, что аллицин, соединение серы, которое образуется после измельчения чеснока, может снижать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и способствовать снижению артериального давления. Подобный эффект имеет и кверцетин — антиоксидант, который содержится в луке. Он помогает предотвращать накопление холестериновых бляшек в сосудах. Имбирь, в свою очередь, содержит гингеролы — вещества, которые, по наблюдениям ученых, могут улучшать циркуляцию крови и уменьшать уровень триглицеридов в крови.

Несмотря на эти положительные свойства, эксперты отмечают: большинство научных работ касается умеренного употребления этих продуктов в составе сбалансированного рациона, а не концентрированных сырых смесей.

«Сбалансированный подход к интеграции этих ингредиентов для здоровья сердца заключается в том, чтобы добавлять их в блюда, а не есть их ложкой в сыром виде», — отмечает Бест.

Концентрированное потребление этих продуктов может вызвать проблемы с пищеварением. Сырой лук и чеснок могут вызвать вздутие, газообразование или изжогу, а имбирь — раздражение слизистой желудка. Кроме того, чеснок и имбирь обладают способностью разжижать кровь, поэтому они могут опасно взаимодействовать с лекарствами, которые имеют такой же эффект, например с варфарином или аспирином.

Реклама

«Употребление этих продуктов в сыром и концентрированном виде может раздражать желудок, привести к изжоге и негативно взаимодействовать с препаратами, разжижающими кровь», — добавил Бест.

Она также добавляет, что сырая смесь из чеснока, лука и имбиря имеет очень резкий вкус и запах, который может быть неприятным, а также приводит к появлению сильного запаха изо рта.

Кроме того, эти продукты имеют высокое содержание FODMAP — короткоцепочечных углеводов, которые могут ухудшить симптомы у людей с синдромом раздраженного кишечника.

Специалисты советуют потреблять эти ингредиенты в приготовленном виде — это поможет сохранить их пользу, но сделает блюда более безопасными для желудка. Например, измельченный чеснок можно добавлять в конце приготовления, чтобы сохранить аллицин, а имбирь — тереть для соусов, заправок или добавлять в чай.

Реклама

Регулярное, но умеренное потребление чеснока, лука и имбиря в рамках здорового питания, например в средиземноморской диете, может быть полезным для сердца, не создавая рисков для пищеварительной системы.

Напомним, кальций (Ca) является самым распространенным минералом в человеческом организме. Он составляет большую часть структуры костной и зубной ткани. Узнайте, где больше всего кальция в пище и какие продукты стоит употреблять.