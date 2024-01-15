Как цвет волос влияет на здоровье и продолжительность жизни: впечатляющие выводы экспертов

Действительно ли цвет наших локонов влияет на то, сколько мы будем жить.

Ученые всего мира неоднократно проводили эксперименты, анкетирование и исследование этого вопроса. Впрочем, результаты существенно разнятся между собой. Если у ученых из Великобритании есть выводы о том, что рыжие и черноволосые имеют шансы жить дольше. То американские ученые заявляют, что люди, у которых светлый цвет волос, имеют больший потенциал к долговременной жизни. Рассказываем, к каким выводам пришли ученые о том, как цвет волос влияет на продолжительность жизни.

Как цвет волос влияет на здоровье и продолжительность жизни

Ученые из Кембриджского университета провели анализ ДНК у полумиллиона людей и сделали поразительные выводы. В ходе исследования выявлено, что рыжеволосые люди могут жить значительно дольше, потому что их генетические особенности делают организм более устойчивым к возрастным заболеваниям.

Также английские ученые уверяют, что темноволосые имеют высокий потенциал к долговременной жизни. И в этом ключевую роль играет черный пигмент меланина. Поскольку он защищает кожу от УФ-лучей, которые вызывает рак и сопутствующие болезни.

В свою очередь, американские ученые провели анкетирование более 200 тысяч человек и проанализировали их геномы. В ходе исследования было установлено, что у светловолосых людей половое созревание наступает позже, поэтому они имеют гораздо большие шансы достичь старости. В то время как ранний пубертат может значительно повысить риски заболевания сердца и развитие диабета II типа. То есть, у светловолосых людей гораздо меньше шансов на инфаркт, инсульт и диабет.

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